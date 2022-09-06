Mirror: Джонсон сравнил себя с диктатором и намекнул на возвращение

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил себя с диктатором и намекнул на возвращение. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.
«И я, как Цинциннат, возвращаюсь к своему плугу», — сказал Джонсон в своем прощальной речи. Луций Квинкций Цинциннат — римский военачальник и диктатор. Он два раза был назначен диктатором в 458 и 439 годах до н. э. После своей первой отставки, военачальник вернулся к обычной жизни, но спустя время его вновь попросили занять должность диктатора.
«Шутка может означать, что это не последний раз, когда британцы увидят бывшего премьер-министра», — отмечает издание, намекая на историю римского военачальника, которого упомянул экс-премьер Британии. С 5 сентября 2022 года новым премьер-министром страны стала экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс. Половина британцев оказалась разочарована избранием Трасс на пост премьера.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»