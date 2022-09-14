Генсек ООН заявил, что убийству Дарьи Дугиной не может быть оправдания

14 сентября 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

Дарья Дугина погибла в результате покушения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Убийству российской журналистки Дарьи Дугиной не может быть оправдания. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает сайт Кремля, в беседе, среди прочих вопросов, затрагивалась тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований. Как подчеркнул Владимир Путин, они используют террор в отношении противников и критиков киевского режима. «Владимир Путин напомнил Гуттерешу о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Генсе ООН осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания», — передает сайт Кремля. Дарья Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье в результате покушения. В ее внедорожнике сработало взрывное устройство. Дарья — дочь российского философа и идеолога «Русского мира» Александра Дугина. Он должен был ехать с дочерью в машине, но в последний момент пересел в другой автомобиль.

Убийству российской журналистки Дарьи Дугиной не может быть оправдания. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает сайт Кремля, в беседе, среди прочих вопросов, затрагивалась тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований. Как подчеркнул Владимир Путин, они используют террор в отношении противников и критиков киевского режима. «Владимир Путин напомнил Гуттерешу о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Генсе ООН осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания», — передает сайт Кремля. Дарья Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье в результате покушения. В ее внедорожнике сработало взрывное устройство. Дарья — дочь российского философа и идеолога «Русского мира» Александра Дугина. Он должен был ехать с дочерью в машине, но в последний момент пересел в другой автомобиль.