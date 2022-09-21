Генсек НАТО: Россия не сможет одержать победу в ядерной войне

21 сентября 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Мобилизация в России Североатлантический альянс не фиксирует изменений в готовности ядерных сил России. Такое заявление сделал Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг заявил, что применение ядерного оружия Москвой будет иметь для нее «беспрецедентные последствия и Россия «не сможет победить в ядерном конфликте». «До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил. Но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность», — сообщил он в интервью агентству Reuters, запись есть на youtube-канале агентства. Он отметил также, что НАТО после объявления о частичной мобилизации в РФ «продолжит сохранять бдительность». Помощь Украине со стороны Запада не прекратится. В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация, пишет агентство Nation News. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. Перед отправкой на военную службу граждане будут проходить дополнительную военную подготовку, дополняют « Невские новости» . Российский лидер также заявил, что готов использовать все имеющиеся средства для защиты России. За полгода до этого, в феврале, российский лидер подписал указ о проведении спецоперации на территории Украины.

Североатлантический альянс не фиксирует изменений в готовности ядерных сил России. Такое заявление сделал Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг заявил, что применение ядерного оружия Москвой будет иметь для нее «беспрецедентные последствия и Россия «не сможет победить в ядерном конфликте». «До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил. Но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность», — сообщил он в интервью агентству Reuters, запись есть на youtube-канале агентства. Он отметил также, что НАТО после объявления о частичной мобилизации в РФ «продолжит сохранять бдительность». Помощь Украине со стороны Запада не прекратится. В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация, пишет агентство Nation News. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. Перед отправкой на военную службу граждане будут проходить дополнительную военную подготовку, дополняют «Невские новости». Российский лидер также заявил, что готов использовать все имеющиеся средства для защиты России. За полгода до этого, в феврале, российский лидер подписал указ о проведении спецоперации на территории Украины.