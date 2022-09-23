Власти РФ объяснили, куда обращаться, если незаконно мобилизуют

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Мобилизационный пункт в Донецке. Донецк, ДНР, призывники, донецкая народная республика, ополченцы, днр, военкомат, призывной пункт, добровольцы, военные сборы, военный комиссариат, мобилизация, мобилизационный пункт, запас
Пожаловаться на незаконные действия сотрудников военкомата также можно в прокуратуру или суд Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если мобилизованный признан негодным, однако его незаконно отправляют участвовать в спецоперации — можно пожаловаться начальнику военкомата. Об этом сообщает правительственный сайт Объясняем.рф.

«Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата. А также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или в суд», — сообщается на правительственном сайте.

Ранее Правительство РФ опубликовало список заболеваний, с которыми не привлекают к мобилизации. В список таких заболеваний входят шизофрения, патология крови, а также алкогольная и наркотическая зависимости.

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Если мобилизованный признан негодным, однако его незаконно отправляют участвовать в спецоперации — можно пожаловаться начальнику военкомата. Об этом сообщает правительственный сайт Объясняем.рф. «Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата. А также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или в суд», — сообщается на правительственном сайте. Ранее Правительство РФ опубликовало список заболеваний, с которыми не привлекают к мобилизации. В список таких заболеваний входят шизофрения, патология крови, а также алкогольная и наркотическая зависимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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