Власти РФ объяснили, куда обращаться, если незаконно мобилизуют

Пожаловаться на незаконные действия сотрудников военкомата также можно в прокуратуру или суд
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Если мобилизованный признан негодным, однако его незаконно отправляют участвовать в спецоперации — можно пожаловаться начальнику военкомата. Об этом сообщает правительственный сайт Объясняем.рф.
«Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата. А также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или в суд», — сообщается на правительственном сайте.
Ранее Правительство РФ опубликовало список заболеваний, с которыми не привлекают к мобилизации. В список таких заболеваний входят шизофрения, патология крови, а также алкогольная и наркотическая зависимости.
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