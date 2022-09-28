Ротенберг пообещал выплаты семьям 25 мобилизованных

Роман Ротенберг собирается выплачивать по 25 тысяч семьям мобилизованных
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Международный инвестиционный форум
Роман Ротенберг будет выплачивать семьям мобилизованных по 25 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротерберг согласен помогать семьям 25 мобилизованных жителей Санкт-Петербурга. Таким образом он поддержал флешмоб главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян.

«Роман Ротенберг будет выплачивать по 25 тысяч рублей в месяц 25 семьям мобилизованных жителей Санкт-Петербурга», — сообщает sport24. Ранее Симоньян попросила российских миллиардеров финансово поддержать граждан РФ, попавших под частичную мобилизацию.

Указ о призыве ряда граждан президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Это решение связано с проведением спецоперации на Украине с 24 февраля. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. Госдума РФ приняла законопроект, который позволяет жителям РФ, попавшим под призыв и отправленным на фронт, получить кредитные каникулы. Также мобилизованные имеют право на ряд льгот и выплат.

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Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротерберг согласен помогать семьям 25 мобилизованных жителей Санкт-Петербурга. Таким образом он поддержал флешмоб главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян. «Роман Ротенберг будет выплачивать по 25 тысяч рублей в месяц 25 семьям мобилизованных жителей Санкт-Петербурга», — сообщает sport24. Ранее Симоньян попросила российских миллиардеров финансово поддержать граждан РФ, попавших под частичную мобилизацию. Указ о призыве ряда граждан президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Это решение связано с проведением спецоперации на Украине с 24 февраля. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. Госдума РФ приняла законопроект, который позволяет жителям РФ, попавшим под призыв и отправленным на фронт, получить кредитные каникулы. Также мобилизованные имеют право на ряд льгот и выплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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