National Interest: у Запада есть один способ предотвратить поражение Украины

National Interest: Байден должен вернуться к дипломатии, чтобы спасти Украину

02 октября 2022 в 09:27 Размер текста - 17 +

У Джо Байдена есть только один вариант помочь Украине — обеспечить соглашение о перемирии с РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден должен в течении нескольких месяцев вернуться к дипломатии, чтобы спасти Украину. Об этом сообщает National Interest. «Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, обеспечить ее безопасность и сохранить ее политическую и экономическую независимость», — пишет издание, ссылаясь на заместителя директора по национальным операциям Целевой группы по национальной и внутренней безопасности США Дэвида Т. Пайна. То есть, обеспечить возможность того, чтобы Россия и Украина как можно скорее договорились о прекращении огня. Кроме того, пишет журнал, администрация Байдена должна перестать вводить новые санкции в отношении РФ, а также оказывать финансовую и военную поддержку Украине. Это должно помочь наладить отношения с Россией в интересах национальной безопасности страны. Ранее в Турции объяснили, почему США не выгоден мир на Украине. Это связано с продажей американского сжиженного природного газа (СПГ). В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Белый Дом данным предложением оказался обескуражен, сообщает RT. В свою очередь, пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что Украина не пытается возобновить переговоры с Россией, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевой целью является защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден должен в течении нескольких месяцев вернуться к дипломатии, чтобы спасти Украину. Об этом сообщает National Interest. «Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, обеспечить ее безопасность и сохранить ее политическую и экономическую независимость», — пишет издание, ссылаясь на заместителя директора по национальным операциям Целевой группы по национальной и внутренней безопасности США Дэвида Т. Пайна. То есть, обеспечить возможность того, чтобы Россия и Украина как можно скорее договорились о прекращении огня. Кроме того, пишет журнал, администрация Байдена должна перестать вводить новые санкции в отношении РФ, а также оказывать финансовую и военную поддержку Украине. Это должно помочь наладить отношения с Россией в интересах национальной безопасности страны. Ранее в Турции объяснили, почему США не выгоден мир на Украине. Это связано с продажей американского сжиженного природного газа (СПГ). В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Белый Дом данным предложением оказался обескуражен, сообщает RT. В свою очередь, пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что Украина не пытается возобновить переговоры с Россией, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевой целью является защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.