В Кремле ответили на заявления США о причастности Зеленского к убийству Дугиной

В Кремле ответили на заявления США о причастности президента Украины Владимира Зеленского к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«У Кремля та информация, которая была с самого начала у наших спецслужб. Причастность украинского государства к этому теракту, убийству молодой девушки, была показана и аргументирована нашими спецслужбами. Исполнители и заказчики ясны. Если это не фейк, то действительно это положительный факт, что американская разведка с этим согласилась. Поздновато, но согласилась», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Так он выразил надежду на то, что это не очередная попытка американских властей снять с себя ответственность.
Ранее в США нашли виновного в убийстве Дарьи Дугиной. Там предполагают, что к этому причастны украинские власти.
Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция».
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В Кремле ответили на заявления США о причастности президента Украины Владимира Зеленского к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «У Кремля та информация, которая была с самого начала у наших спецслужб. Причастность украинского государства к этому теракту, убийству молодой девушки, была показана и аргументирована нашими спецслужбами. Исполнители и заказчики ясны. Если это не фейк, то действительно это положительный факт, что американская разведка с этим согласилась. Поздновато, но согласилась», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Так он выразил надежду на то, что это не очередная попытка американских властей снять с себя ответственность. Ранее в США нашли виновного в убийстве Дарьи Дугиной. Там предполагают, что к этому причастны украинские власти. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция».