El Pais: Путин и Си Цзиньпин послали четкий сигнал Западу

03 ноября 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Китай не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, пишет El Pais Фото: Владимир Андреев © URA.RU Китай не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, даже несмотря на угрозы со стороны западных стран. И этот тот сигнал, которые страны посылают Западу. Об этом пишет испанская газета El Pais. «Пекин не бросит Москву, так как считает Запад главным противником, а Россию партнером, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения международной обстановки. <…> [Председатель КНР] Си Цзиньпин назвал [президента РФ Владимира] Путина лучшим и самым близким другом.», — говорится в публикации. По словам автора материала, лидеры стран сделали все возможное, чтобы показать Западу свою сплоченность и сотрудничество, посылая ему сигналы. Также стран объединяет и общий враг — США. Китай поддержал расследование РФ о биолабораториях на Украине. Также URA.RU сообщало, что систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, хотят использовать для сотрудничества с дружественными странами.

Китай не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, даже несмотря на угрозы со стороны западных стран. И этот тот сигнал, которые страны посылают Западу. Об этом пишет испанская газета El Pais. «Пекин не бросит Москву, так как считает Запад главным противником, а Россию партнером, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения международной обстановки. <…> [Председатель КНР] Си Цзиньпин назвал [президента РФ Владимира] Путина лучшим и самым близким другом.», — говорится в публикации. По словам автора материала, лидеры стран сделали все возможное, чтобы показать Западу свою сплоченность и сотрудничество, посылая ему сигналы. Также стран объединяет и общий враг — США. Китай поддержал расследование РФ о биолабораториях на Украине. Также URA.RU сообщало, что систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, хотят использовать для сотрудничества с дружественными странами.