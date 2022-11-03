El Pais: Путин и Си Цзиньпин послали четкий сигнал Западу

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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, флаги россии и китая, стол переговоров, подписание соглашений, договор о дружбе и сотрудничестве
Китай не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, пишет El Pais Фото:

Китай не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, даже несмотря на угрозы со стороны западных стран. И этот тот сигнал, которые страны посылают Западу. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Пекин не бросит Москву, так как считает Запад главным противником, а Россию партнером, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения международной обстановки. <…> [Председатель КНР] Си Цзиньпин назвал [президента РФ Владимира] Путина лучшим и самым близким другом.», — говорится в публикации.

По словам автора материала, лидеры стран сделали все возможное, чтобы показать Западу свою сплоченность и сотрудничество, посылая ему сигналы. Также стран объединяет и общий враг — США.

Китай поддержал расследование РФ о биолабораториях на Украине. Также URA.RU сообщало, что систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, хотят использовать для сотрудничества с дружественными странами.

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Китай не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, даже несмотря на угрозы со стороны западных стран. И этот тот сигнал, которые страны посылают Западу. Об этом пишет испанская газета El Pais. «Пекин не бросит Москву, так как считает Запад главным противником, а Россию партнером, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения международной обстановки. <…> [Председатель КНР] Си Цзиньпин назвал [президента РФ Владимира] Путина лучшим и самым близким другом.», — говорится в публикации. По словам автора материала, лидеры стран сделали все возможное, чтобы показать Западу свою сплоченность и сотрудничество, посылая ему сигналы. Также стран объединяет и общий враг — США. Китай поддержал расследование РФ о биолабораториях на Украине. Также URA.RU сообщало, что систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, хотят использовать для сотрудничества с дружественными странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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