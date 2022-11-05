05 ноября 2022

Рогов: Украина запустила энергию на Запорожскую АЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергод
На ЗАЭС возобновили подачу электричества, однако дизель-генераторы пока отключены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

К Запорожской АЭС возобновили подачу электричества. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевская сторона буквально более часа назад снова включила линии электропередач мощностью 750 киловольт и 330 киловольт. Они необходимы для обеспечения собственных нужд Запорожской АЭС», — сообщил Рогов агентству РИА Новости.

При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» отмечает, что дизель-генераторы пока отключены. На данный момент радиационный фон на Запорожской АЭС в пределах нормы.

Ранее URA.RU сообщало, что украинская сторона с весны готовила теракт на ЗАЭС. По словам Рогова, диверсию удалось предотвратить.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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К Запорожской АЭС возобновили подачу электричества. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Киевская сторона буквально более часа назад снова включила линии электропередач мощностью 750 киловольт и 330 киловольт. Они необходимы для обеспечения собственных нужд Запорожской АЭС», — сообщил Рогов агентству РИА Новости. При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» отмечает, что дизель-генераторы пока отключены. На данный момент радиационный фон на Запорожской АЭС в пределах нормы. Ранее URA.RU сообщало, что украинская сторона с весны готовила теракт на ЗАЭС. По словам Рогова, диверсию удалось предотвратить. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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