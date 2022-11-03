Рогов: на ЗАЭС предотвратили теракт, который Зеленский готовил больше полугода

Зеленский готовил теракт на ЗАЭС с весны, заявил Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предотвращен теракт на ЗАЭС, который Киев готовил с весны. Об этом доложил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. По его словам, Киев готовил этот теракт с весны.

Ранее Рогов доложил об уничтожении иностранных наемников в пригороде Запорожья. Россия в рамках спецоперации наносит удары высокоточным оружием по критическим объектам Украины. Ранее ВС РФ уничтожили иностранных наемников в новых российских регионах.