Рогов: на ЗАЭС предотвратили теракт, который Зеленский готовил больше полугода

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский готовил теракт на ЗАЭС с весны, заявил Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Предотвращен теракт на ЗАЭС, который Киев готовил с весны. Об этом доложил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. По его словам, Киев готовил этот теракт с весны.

Ранее Рогов доложил об уничтожении иностранных наемников в пригороде Запорожья. Россия в рамках спецоперации наносит удары высокоточным оружием по критическим объектам Украины. Ранее ВС РФ уничтожили иностранных наемников в новых российских регионах.

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Предотвращен теракт на ЗАЭС, который Киев готовил с весны. Об этом доложил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. По его словам, Киев готовил этот теракт с весны. Ранее Рогов доложил об уничтожении иностранных наемников в пригороде Запорожья. Россия в рамках спецоперации наносит удары высокоточным оружием по критическим объектам Украины. Ранее ВС РФ уничтожили иностранных наемников в новых российских регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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