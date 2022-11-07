Минобороны РФ опровергло сообщение о потерях морской пехоты в зоне СВО

Потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава, сообщают в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сообщения о том, что якобы бойцы 155-й морской пехоты потеряли людей и боевую технику не соответствуют действительности. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», — уточнили в ведомстве. Также уточняется, что потери противника составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному.
Ранее в интернете была опубликована информация о больших потерях подразделения морской пехоты. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предположил, что это может быть вбросом со стороны украинской стороны, сообщает телеканал 360. По итогу данный фейк опровергли и в Минобороны РФ.
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