Минобороны РФ опровергло сообщение о потерях морской пехоты в зоне СВО

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава, сообщают в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сообщения о том, что якобы бойцы 155-й морской пехоты потеряли людей и боевую технику не соответствуют действительности. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», — уточнили в ведомстве. Также уточняется, что потери противника составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному.

Ранее в интернете была опубликована информация о больших потерях подразделения морской пехоты. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предположил, что это может быть вбросом со стороны украинской стороны, сообщает телеканал 360. По итогу данный фейк опровергли и в Минобороны РФ.

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Сообщения о том, что якобы бойцы 155-й морской пехоты потеряли людей и боевую технику не соответствуют действительности. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», — уточнили в ведомстве. Также уточняется, что потери противника составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному. Ранее в интернете была опубликована информация о больших потерях подразделения морской пехоты. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предположил, что это может быть вбросом со стороны украинской стороны, сообщает телеканал 360. По итогу данный фейк опровергли и в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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