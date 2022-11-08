Газовые хранилища Германии заполнены почти на 100%

09 ноября 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

Федеральное сетевое агентство ФРГ предупредило о сохранении напряженной обстановки в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Германии газовые хранилища заполнены на 99,5%. Об этом сообщается на сайте Федерального сетевого агентства ФРГ. «Общий уровень хранения в Германии составляет 99,54%. Уровень хранения на объекте в Редене составляет 93,75%», — отметили в агентстве. Уточняется, что потребление газа значительно ниже среднего уровня за последние четыре года. Это связано, в том числе, с погодными изменениями. Агентство отметило, что ситуация остается напряженной, и не исключило ухудшения обстановки в стране. По мнению регулятора, избежать ЧС зимой возможно при условии, что потребления газа в стране сократится не менее чем на 20%. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия должна справиться без российского газа этой зимой. В ФРГ начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа. Немецкая газета Handelsblatt заявила, что хранимый газ принадлежит газовым трейдерам, а не гражданам страны.

В Германии газовые хранилища заполнены на 99,5%. Об этом сообщается на сайте Федерального сетевого агентства ФРГ. «Общий уровень хранения в Германии составляет 99,54%. Уровень хранения на объекте в Редене составляет 93,75%», — отметили в агентстве. Уточняется, что потребление газа значительно ниже среднего уровня за последние четыре года. Это связано, в том числе, с погодными изменениями. Агентство отметило, что ситуация остается напряженной, и не исключило ухудшения обстановки в стране. По мнению регулятора, избежать ЧС зимой возможно при условии, что потребления газа в стране сократится не менее чем на 20%. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия должна справиться без российского газа этой зимой. В ФРГ начнут отключать воду в спортзалах из-за дефицита газа. Немецкая газета Handelsblatt заявила, что хранимый газ принадлежит газовым трейдерам, а не гражданам страны.