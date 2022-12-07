Депутат Госдумы Останина: 31 декабря нужно сделать выходным днем

07 декабря 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Сейчас 31 декабря не является выходным днем на законодательном уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо на законодательном уровне сделать 31 декабря выходным днем. Об этом в беседе с URA.RU заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Видеть лица детей, внуков, когда они ходят и ожидают, заглядывая под елку. Мне, кажется, что большего удовольствия в жизни нет. Я думаю, что наши люди заслужили того, чтобы этот день провести дома. Поэтому вполне резонно было бы это законодательно принять и сделать 31 число выходным днем», — сказала Нина Останина. Собеседница агентства подчеркнула, что Новый год является самым семейным праздником в стране. «Это домашний, семейный праздник. Хорошо, если в этот день родители останутся с детьми, дедушками, бабушками. Все ждут сюрпризов. Думаю, не все могут дождаться Нового года, если они до 18 вечера на работе, потом спешат домой с тяжелым настроением. Лучше, если с самого утра в семье», — добавил парламентарий. В 2022 году новогодние каникулы начнутся с 31 декабря. Однако этот день не является выходным на постоянной основе. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение об этом должна принимать Госдума.

В России необходимо на законодательном уровне сделать 31 декабря выходным днем. Об этом в беседе с URA.RU заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Видеть лица детей, внуков, когда они ходят и ожидают, заглядывая под елку. Мне, кажется, что большего удовольствия в жизни нет. Я думаю, что наши люди заслужили того, чтобы этот день провести дома. Поэтому вполне резонно было бы это законодательно принять и сделать 31 число выходным днем», — сказала Нина Останина. Собеседница агентства подчеркнула, что Новый год является самым семейным праздником в стране. «Это домашний, семейный праздник. Хорошо, если в этот день родители останутся с детьми, дедушками, бабушками. Все ждут сюрпризов. Думаю, не все могут дождаться Нового года, если они до 18 вечера на работе, потом спешат домой с тяжелым настроением. Лучше, если с самого утра в семье», — добавил парламентарий. В 2022 году новогодние каникулы начнутся с 31 декабря. Однако этот день не является выходным на постоянной основе. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение об этом должна принимать Госдума.