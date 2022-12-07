Депутат Госдумы Останина: 31 декабря нужно сделать выходным днем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя Москва. Москва, новогодняя елка, город москва, кремль, манежная площадь, новый год, иллюминация, манежка, карусель
Сейчас 31 декабря не является выходным днем на законодательном уровне Фото:

В России необходимо на законодательном уровне сделать 31 декабря выходным днем. Об этом в беседе с URA.RU заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Видеть лица детей, внуков, когда они ходят и ожидают, заглядывая под елку. Мне, кажется, что большего удовольствия в жизни нет. Я думаю, что наши люди заслужили того, чтобы этот день провести дома. Поэтому вполне резонно было бы это законодательно принять и сделать 31 число выходным днем», — сказала Нина Останина.

Собеседница агентства подчеркнула, что Новый год является самым семейным праздником в стране. «Это домашний, семейный праздник. Хорошо, если в этот день родители останутся с детьми, дедушками, бабушками. Все ждут сюрпризов. Думаю, не все могут дождаться Нового года, если они до 18 вечера на работе, потом спешат домой с тяжелым настроением. Лучше, если с самого утра в семье», — добавил парламентарий.

В 2022 году новогодние каникулы начнутся с 31 декабря. Однако этот день не является выходным на постоянной основе. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение об этом должна принимать Госдума.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В России необходимо на законодательном уровне сделать 31 декабря выходным днем. Об этом в беседе с URA.RU заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Видеть лица детей, внуков, когда они ходят и ожидают, заглядывая под елку. Мне, кажется, что большего удовольствия в жизни нет. Я думаю, что наши люди заслужили того, чтобы этот день провести дома. Поэтому вполне резонно было бы это законодательно принять и сделать 31 число выходным днем», — сказала Нина Останина. Собеседница агентства подчеркнула, что Новый год является самым семейным праздником в стране. «Это домашний, семейный праздник. Хорошо, если в этот день родители останутся с детьми, дедушками, бабушками. Все ждут сюрпризов. Думаю, не все могут дождаться Нового года, если они до 18 вечера на работе, потом спешат домой с тяжелым настроением. Лучше, если с самого утра в семье», — добавил парламентарий. В 2022 году новогодние каникулы начнутся с 31 декабря. Однако этот день не является выходным на постоянной основе. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение об этом должна принимать Госдума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...