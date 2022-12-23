В Кемерове обрушился сгоревший дом престарелых

24 декабря 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

Второй этаж сгоревшего здания обвалился Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Здание в Кемерове, где располагался дом престарелых, сильно пострадало. Второй его этаж обрушился, сообщают журналисты. «Двухэтажное здание в Кемерово, где располагался сгоревший дом престарелых, сильно пострадало, второй этаж сгорел и обрушился», — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что на месте завалов продолжают работать спасатели. По последним данным, в результате ЧП погибло 20 человек, еще два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Возгорание произошло ночью, предположительно, из-за неправильной эксплуатации печи. Глава региона Сергей Цивилев пообещал проверить все подобные учреждения, передает Life .

Здание в Кемерове, где располагался дом престарелых, сильно пострадало. Второй его этаж обрушился, сообщают журналисты. «Двухэтажное здание в Кемерово, где располагался сгоревший дом престарелых, сильно пострадало, второй этаж сгорел и обрушился», — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что на месте завалов продолжают работать спасатели. По последним данным, в результате ЧП погибло 20 человек, еще два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Возгорание произошло ночью, предположительно, из-за неправильной эксплуатации печи. Глава региона Сергей Цивилев пообещал проверить все подобные учреждения, передает Life.