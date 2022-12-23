23 декабря 2022

В Кемерове обрушился сгоревший дом престарелых

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Второй этаж сгоревшего здания обвалился Фото:

Здание в Кемерове, где располагался дом престарелых, сильно пострадало. Второй его этаж обрушился, сообщают журналисты.

«Двухэтажное здание в Кемерово, где располагался сгоревший дом престарелых, сильно пострадало, второй этаж сгорел и обрушился», — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что на месте завалов продолжают работать спасатели.

По последним данным, в результате ЧП погибло 20 человек, еще два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Возгорание произошло ночью, предположительно, из-за неправильной эксплуатации печи. Глава региона Сергей Цивилев пообещал проверить все подобные учреждения, передает Life.

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Здание в Кемерове, где располагался дом престарелых, сильно пострадало. Второй его этаж обрушился, сообщают журналисты. «Двухэтажное здание в Кемерово, где располагался сгоревший дом престарелых, сильно пострадало, второй этаж сгорел и обрушился», — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что на месте завалов продолжают работать спасатели. По последним данным, в результате ЧП погибло 20 человек, еще два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Возгорание произошло ночью, предположительно, из-за неправильной эксплуатации печи. Глава региона Сергей Цивилев пообещал проверить все подобные учреждения, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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