В Кемерове обрушился сгоревший дом престарелых

Второй этаж сгоревшего здания обвалился
Здание в Кемерове, где располагался дом престарелых, сильно пострадало. Второй его этаж обрушился, сообщают журналисты.
«Двухэтажное здание в Кемерово, где располагался сгоревший дом престарелых, сильно пострадало, второй этаж сгорел и обрушился», — передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что на месте завалов продолжают работать спасатели.
По последним данным, в результате ЧП погибло 20 человек, еще два человека получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Возгорание произошло ночью, предположительно, из-за неправильной эксплуатации печи. Глава региона Сергей Цивилев пообещал проверить все подобные учреждения, передает
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