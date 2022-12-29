У задержанного в Тюменской области главного редактора портала 86.ru изъяли технику

29 декабря 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Во время задержания в поезде полиция изъяла у редактора 86.ru технику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области у главного редактора портала 86.ru Никиты Кифорука в ходе задержания изъяли технику. Коллега Кифорука из ХМАО сообщил журналисту URA.RU, что редактор вышел на связь, и его уже выпустили из отделения. «У Кифорука изъяли телефоны и ноутбук во время задержания. Всю технику, которая у него была с собой, забрали. Сам он в порядке, его уже выпустили из отделения полиции», — прокомментировал журналист портала. По словам собеседника URA.RU, Кифорук в порядке, он находится в своей тюменской квартире. «После того, как его отпустили, он сообщил, что дома, с семьей», — уточнил коллега Кифорука. В Тюменской области задержание журналиста комментировать отказались. В медиасреде считают, что обыски и задержание у журналистов региональных порталов, входящих в холдинг Виктора Шкулева не осложнят жизнь всего медиабизнеса предпринимателя. Поскольку прежние громкие истории, связанные с его изданиями, не приводили к закрытию СМИ, входящих в структуру Shkulev media. «Еще со времен работы в „Комсомольской правде“ у Шкулева образовались прочные связи с администрацией президента РФ. Поэтому обыски у журналистов вряд ли осложнят жизнь его медиахолдингу», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что Кифорука сняли с поезда, следовавшего из Тюмени в Сургут. Сам Кифорук связал свое задержание с делом Ильи Пономарева, признанного иноагентом в России. Перед этим обыски прошли у журналиста портала 72.ru Артура Галиева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области у главного редактора портала 86.ru Никиты Кифорука в ходе задержания изъяли технику. Коллега Кифорука из ХМАО сообщил журналисту URA.RU, что редактор вышел на связь, и его уже выпустили из отделения. «У Кифорука изъяли телефоны и ноутбук во время задержания. Всю технику, которая у него была с собой, забрали. Сам он в порядке, его уже выпустили из отделения полиции», — прокомментировал журналист портала. По словам собеседника URA.RU, Кифорук в порядке, он находится в своей тюменской квартире. «После того, как его отпустили, он сообщил, что дома, с семьей», — уточнил коллега Кифорука. В Тюменской области задержание журналиста комментировать отказались. В медиасреде считают, что обыски и задержание у журналистов региональных порталов, входящих в холдинг Виктора Шкулева не осложнят жизнь всего медиабизнеса предпринимателя. Поскольку прежние громкие истории, связанные с его изданиями, не приводили к закрытию СМИ, входящих в структуру Shkulev media. «Еще со времен работы в „Комсомольской правде“ у Шкулева образовались прочные связи с администрацией президента РФ. Поэтому обыски у журналистов вряд ли осложнят жизнь его медиахолдингу», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что Кифорука сняли с поезда, следовавшего из Тюмени в Сургут. Сам Кифорук связал свое задержание с делом Ильи Пономарева, признанного иноагентом в России. Перед этим обыски прошли у журналиста портала 72.ru Артура Галиева.