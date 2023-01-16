В Госдуме предложили новый способ потратить маткапитал

Депутат ГД Останина предложила разрешить тратить маткапитал на покупку машины

Нина Останина считает, что следует разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного авто Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российскому правительству следует разрешить тратить маткапитал на покупку авто. С таким предложением выступила депутат Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

«Надо дать возможность направлять эти (маткапитал) деньги, в том числе, на покупку автомобиля отечественного производства», — сказала Нина Останина в разговоре с РИА Новости. По мнению депутата Госдумы, такая мера действительно поможет многодетной семье обеспечить благополучие детей.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на оплату ЖКХ. Останина, в свою очередь, выступила против такой инициативы, отметив, что оплату услуг ЖКХ в многодетных семьях должна обеспечивать власть.