Володин отреагировал на призыв Пригожина наказывать за критику участников СВО с судимостями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, володин вячеслав
Критика бойцов СВО с уголовным прошлым будет наказываться, сообщил Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Критика бойцов СВО, которые воюют в составе ЧВК «Вагнер», должна наказываться на уголовном уровне. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин после обращения основателя компании Евгения Пригожина.

«Поручил председателям комитетов по обороне и по безопасности и противодействию коррупции в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий», — приводит слова Володина официальный сайт Госдумы РФ. До этого с таким обращением к Володину выступил Пригожин, чтобы защитить своих бойцов, которые имеют судимости.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января Пригожин заявил о взятии города Соледар под контроль России. Он отмечал, что в операции участвовали только бойцы его компании.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Критика бойцов СВО, которые воюют в составе ЧВК «Вагнер», должна наказываться на уголовном уровне. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин после обращения основателя компании Евгения Пригожина. «Поручил председателям комитетов по обороне и по безопасности и противодействию коррупции в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий», — приводит слова Володина официальный сайт Госдумы РФ. До этого с таким обращением к Володину выступил Пригожин, чтобы защитить своих бойцов, которые имеют судимости. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января Пригожин заявил о взятии города Соледар под контроль России. Он отмечал, что в операции участвовали только бойцы его компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...