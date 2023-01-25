Володин отреагировал на призыв Пригожина наказывать за критику участников СВО с судимостями

Критика бойцов СВО, которые воюют в составе ЧВК «Вагнер», должна наказываться на уголовном уровне. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин после обращения основателя компании Евгения Пригожина.
«Поручил председателям комитетов по обороне и по безопасности и противодействию коррупции в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий», — приводит слова Володина официальный сайт Госдумы РФ. До этого с таким обращением к Володину выступил Пригожин, чтобы защитить своих бойцов, которые имеют судимости.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января Пригожин заявил о взятии города Соледар под контроль России. Он отмечал, что в операции участвовали только бойцы его компании.
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Критика бойцов СВО, которые воюют в составе ЧВК «Вагнер», должна наказываться на уголовном уровне. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин после обращения основателя компании Евгения Пригожина. «Поручил председателям комитетов по обороне и по безопасности и противодействию коррупции в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий», — приводит слова Володина официальный сайт Госдумы РФ. До этого с таким обращением к Володину выступил Пригожин, чтобы защитить своих бойцов, которые имеют судимости. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января Пригожин заявил о взятии города Соледар под контроль России. Он отмечал, что в операции участвовали только бойцы его компании.