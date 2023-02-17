В Австрии уличили Зеленского в тоталитаризме

Exxpress: Зеленский проявляет тоталитарные наклонности

17 февраля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский запретил telegram-канал американского журналиста Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский проявляет тоталитарные наклонности, так как он запретил доступ ряду ресурсов. Об этом сообщает австрийское издание Exxpress. «Правительство в Киеве, вероятно, находится под массированным давлением. Иначе нельзя объяснить, почему президент Владимир Зеленский сейчас проявляет тоталитарные наклонности: он заблокировал telegram-канал обозревателя Fox News Такера Карлсона и запретил ввоз российских книг», — говорится в материале . Также Украина ввела санкции против двух австрийских банков, несмотря на то, что Австрия передавала Киеву пять миллионов евро в виде налогов, подчеркивает автор. Такер Карлсон обвинял власти США в причастности ко взрывам на «Северных потоках». Также он называл безумными планы Украины по захвату Крыма, передает RT. На Украине запрещен русский язык в СМИ, науке, госучреждениях. Также там переименовывают улицы, названные в честь российских деятелей.

Президент Украины Владимир Зеленский проявляет тоталитарные наклонности, так как он запретил доступ ряду ресурсов. Об этом сообщает австрийское издание Exxpress. «Правительство в Киеве, вероятно, находится под массированным давлением. Иначе нельзя объяснить, почему президент Владимир Зеленский сейчас проявляет тоталитарные наклонности: он заблокировал telegram-канал обозревателя Fox News Такера Карлсона и запретил ввоз российских книг», — говорится в материале. Также Украина ввела санкции против двух австрийских банков, несмотря на то, что Австрия передавала Киеву пять миллионов евро в виде налогов, подчеркивает автор. Такер Карлсон обвинял власти США в причастности ко взрывам на «Северных потоках». Также он называл безумными планы Украины по захвату Крыма, передает RT. На Украине запрещен русский язык в СМИ, науке, госучреждениях. Также там переименовывают улицы, названные в честь российских деятелей.