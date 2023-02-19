Киев готовит ядерную провокацию, МО РФ опровергло увольнение офицеров Донбасса: главное за 19 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица, сбойка
Украина планирует обвинить Россию в радиоактивном заражении местности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина планирует произвести провокацию против России с помощью радиоактивных веществ из Европы. Минобороны России опровергли сообщения об увольнении офицеров двух армейских корпусов Донбасса после вступления соединений в ряды российской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 февраля.

  • Украинские власти намерены инсценировать локальное заражение местности радиоактивными веществами, которое якобы произошло в результате неизбирательных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ). Специально ради этого на территорию Украины в обход таможенного досмотра были доставлены радиоактивные элементы из Европы.
  • Приказы об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их принятия в состав ВС РФ не существуют и никогда не издавались. Все военнослужащие обоих корпусов продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации, заявили в Минобороны РФ.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены покидать Бахмут (Артемовск), об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он добавил, что украинские войска до последнего будут оборонять этот город.
  • Центр Донецка подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщает корреспондент URA.RU, по центру города было выпущено не менее 10 снарядов.
  • Украина в апреле получит только 50 танков в рамках западной военной помощи. Это менее четверти от первоначальных планов о поставках Западом украинской армии около 320 машин к началу марта.
  • Украинские власти через конгрессменов планируют надавить на президента США Джо Байдена о поставках Украине истребителей F-16. По их мнению, американские самолеты помогут ВСУ подавить ПВО России, что позволит украинским беспилотниками преодолевать линию фронта.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина планирует произвести провокацию против России с помощью радиоактивных веществ из Европы. Минобороны России опровергли сообщения об увольнении офицеров двух армейских корпусов Донбасса после вступления соединений в ряды российской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...