Украина планирует обвинить Россию в радиоактивном заражении местности
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина планирует произвести провокацию против России с помощью радиоактивных веществ из Европы. Минобороны России опровергли сообщения об увольнении офицеров двух армейских корпусов Донбасса после вступления соединений в ряды российской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 февраля.
- Украинские власти намерены инсценировать локальное заражение местности радиоактивными веществами, которое якобы произошло в результате неизбирательных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ). Специально ради этого на территорию Украины в обход таможенного досмотра были доставлены радиоактивные элементы из Европы.
- Приказы об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их принятия в состав ВС РФ не существуют и никогда не издавались. Все военнослужащие обоих корпусов продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации, заявили в Минобороны РФ.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены покидать Бахмут (Артемовск), об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он добавил, что украинские войска до последнего будут оборонять этот город.
- Центр Донецка подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщает корреспондент URA.RU, по центру города было выпущено не менее 10 снарядов.
- Украина в апреле получит только 50 танков в рамках западной военной помощи. Это менее четверти от первоначальных планов о поставках Западом украинской армии около 320 машин к началу марта.
- Украинские власти через конгрессменов планируют надавить на президента США Джо Байдена о поставках Украине истребителей F-16. По их мнению, американские самолеты помогут ВСУ подавить ПВО России, что позволит украинским беспилотниками преодолевать линию фронта.
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