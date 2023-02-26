В Госдуме пообещали неприятный сюрприз для ВСУ при попытке наступления на юге

Украинскую армию ждет неприятный сюрприз, если она решит начать наступление на юге. Об этом сказал депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.
«Но украинским националистам стоит знать, что в случае агрессии их ждет очень неприятный сюрприз. У России хватит решимости сполна ответить любому агрессору», — цитирует Шеремета argumenti.ru. Украинские власти пытаются оправдать потери на фронте, поэтому заявляют о планах вбить клин в фронт РФ на юге, сказал он.
Ранее замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что ВСУ планируют начать контрнаступление весной. По его словам, целью является вбивание клина в российский фронт на юге — между Крымом и остальной частью России. Также Скибицкий заявил о планах захвата бывших территорий Украины, в том числе Крыма.
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