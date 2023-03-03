Депутаты Госдумы объяснили необходимость изменения призывного возраста

04 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

России необходимо увеличить число профессиональный военных и производство техники, сказал Алексей Журавлев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России нужна более профессиональная и мотивированная армия, поэтому необходимо постепенно поднимать призывной возраст и перестраивать армию. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. «Нам нужна качественно другая армия, более вдумчивая, мотивированная, профессиональная. Речь идет и о технике, которую в тылу нужно ковать круглосуточно, чтобы с избытком перекрыть западные поставки Украине, и о кадрах. Именно поэтому необходимо постепенно поднимать призывной возраст», — сказал Алексей Журавлев. По его словам, спецоперация вынудила Россию перестроить армию. «Боец должен быть умным и подготовленным. Сейчас по указанию президента мы вообще не отправляем в зону СВО солдат-срочников, и, чтобы не подвергать риску необстрелянную молодежь, даже провели в стране частичную мобилизацию. Мы совершили с начала боевых действий массу ошибок, но главное, что не боимся об этом говорить и на них же учимся, по ходу дела перестраивая и армию, и свое отношение к ней», — объяснил депутат. Другой член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев отметил важность изменения призывного возраста для получения образования молодыми россиянами. «Сдвинули возраст по элементарным причинам. Сегодня молодой человек заканчивает школу примерно лет в 18-19, не раньше. А если он учится в средне-специальном учебном заведении, то заканчивает [его] в 20-21 год. Из-за этого возраст и сдвинули. То есть [пойдет в армию,] когда человек уже зрелый и с образованием», — заявил Гурулев URA.RU. Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 21 года по 30 лет, вместо возрастного диапазона 18-27 лет. Законопроект могут принять уже этой весной, сказал глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Бондарев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России нужна более профессиональная и мотивированная армия, поэтому необходимо постепенно поднимать призывной возраст и перестраивать армию. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. «Нам нужна качественно другая армия, более вдумчивая, мотивированная, профессиональная. Речь идет и о технике, которую в тылу нужно ковать круглосуточно, чтобы с избытком перекрыть западные поставки Украине, и о кадрах. Именно поэтому необходимо постепенно поднимать призывной возраст», — сказал Алексей Журавлев. По его словам, спецоперация вынудила Россию перестроить армию. «Боец должен быть умным и подготовленным. Сейчас по указанию президента мы вообще не отправляем в зону СВО солдат-срочников, и, чтобы не подвергать риску необстрелянную молодежь, даже провели в стране частичную мобилизацию. Мы совершили с начала боевых действий массу ошибок, но главное, что не боимся об этом говорить и на них же учимся, по ходу дела перестраивая и армию, и свое отношение к ней», — объяснил депутат. Другой член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев отметил важность изменения призывного возраста для получения образования молодыми россиянами. «Сдвинули возраст по элементарным причинам. Сегодня молодой человек заканчивает школу примерно лет в 18-19, не раньше. А если он учится в средне-специальном учебном заведении, то заканчивает [его] в 20-21 год. Из-за этого возраст и сдвинули. То есть [пойдет в армию,] когда человек уже зрелый и с образованием», — заявил Гурулев URA.RU. Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 21 года по 30 лет, вместо возрастного диапазона 18-27 лет. Законопроект могут принять уже этой весной, сказал глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Бондарев.