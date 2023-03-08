Захарова объяснила, почему США не вступают в Евросоюз

Захарова: США не в ЕС из-за действующего закона об иноагентах

08 марта 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что в США с 1938 действует закон об иноагентах Фото: Владимир Андреев © URA.RU США до сих пор не вступили в Евросоюз, потому что там с 1938 года действует закон об иноагентах, который не сочетается с ценностями ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о протестах в Тбилиси. «Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС. Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе — там этот закон действует с 1938 года», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале . Протесты в столице Грузии произошли в ночь с 7 на 8 марта. Акции начались из-за принятия в парламенте закона об иноагентах, согласно которому физлица и СМИ, получающие из-за рубежа более 20% средств, должны быть внесены в специальный реестр. В митинге приняло участие более тысячи человек, передает Life . Боррель заявил, что этот закон несовместим с ценностями Евросоюза и противоречит заявленной Грузией цели вступления в сообщество, пишет деловое издание «Взгляд».

США до сих пор не вступили в Евросоюз, потому что там с 1938 года действует закон об иноагентах, который не сочетается с ценностями ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о протестах в Тбилиси. «Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС. Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе — там этот закон действует с 1938 года», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Протесты в столице Грузии произошли в ночь с 7 на 8 марта. Акции начались из-за принятия в парламенте закона об иноагентах, согласно которому физлица и СМИ, получающие из-за рубежа более 20% средств, должны быть внесены в специальный реестр. В митинге приняло участие более тысячи человек, передает Life. Боррель заявил, что этот закон несовместим с ценностями Евросоюза и противоречит заявленной Грузией цели вступления в сообщество, пишет деловое издание «Взгляд».