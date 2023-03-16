Fox News: американцы получат «горячую» войну с Россией и Китаем против своей воли

17 марта 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон допустил начало войны между странами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU США добьются начала войны с Россией и Китаем, если и дальше продолжат идти на поводу у президента Украины Владимира Зеленского. Таким мнением поделился американский консервативный политический обозреватель Такер Карлсон. «Ну, похоже, что вы получите горячую войну с Россией и Китаем, хотите вы этого или нет», — с такими словами Такер Карлсон обратился к представителям США, передает Fox News . «Вчера утром американский беспилотник Reaper затонул над Черным морем. Мы до сих пор не знаем точно, что произошло. […] Мы не знаем, и вряд ли в ближайшее время сумеем это выяснить. А может, и никогда не узнаем», — добавил он. «Вместо того, чтобы отвечать аргументированно, убеждать украинцев, что [конфликт] с Россией каким-то образом выгоден, эти люди просто упрямо на нем настаивают. Им наплевать на Украину. Украина для них ничего не значит. Если бы это произошло, они хотели бы остановить [конфликт], но им все равно. Они разжигают пламя этого конфликта. Вот насколько они заботятся об Украине», — констатировал Такер Карлсон. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов выразил беспокойство насчет подготовки США к войне с Россией и Китаем. Поводом для переживаний стали материалы зарубежных СМИ, в которых говорится о подготовке США к конфликту с Россией и Китаем в Арктике. Журналисты газеты The New York Times писали, что если Китай объединится с Россией, то две страны будут более опасным противником для США, если сверхдержавы когда-нибудь столкнутся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США добьются начала войны с Россией и Китаем, если и дальше продолжат идти на поводу у президента Украины Владимира Зеленского. Таким мнением поделился американский консервативный политический обозреватель Такер Карлсон. «Ну, похоже, что вы получите горячую войну с Россией и Китаем, хотите вы этого или нет», — с такими словами Такер Карлсон обратился к представителям США, передает Fox News. «Вчера утром американский беспилотник Reaper затонул над Черным морем. Мы до сих пор не знаем точно, что произошло. […] Мы не знаем, и вряд ли в ближайшее время сумеем это выяснить. А может, и никогда не узнаем», — добавил он. «Вместо того, чтобы отвечать аргументированно, убеждать украинцев, что [конфликт] с Россией каким-то образом выгоден, эти люди просто упрямо на нем настаивают. Им наплевать на Украину. Украина для них ничего не значит. Если бы это произошло, они хотели бы остановить [конфликт], но им все равно. Они разжигают пламя этого конфликта. Вот насколько они заботятся об Украине», — констатировал Такер Карлсон. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов выразил беспокойство насчет подготовки США к войне с Россией и Китаем. Поводом для переживаний стали материалы зарубежных СМИ, в которых говорится о подготовке США к конфликту с Россией и Китаем в Арктике. Журналисты газеты The New York Times писали, что если Китай объединится с Россией, то две страны будут более опасным противником для США, если сверхдержавы когда-нибудь столкнутся.