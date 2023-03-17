Захарова предупредила США о риске войны с Россией

18 марта 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Мария Захарова попросила США задуматься о своей политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU США стоит обратить внимание на возможные последствия своей внешней политики, которая может привести страну к военной конфронтации с Россией. Такую позицию заняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировавшая на заявление американского министра обороны о расширении количества стран, помогающих Украине. «Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому», — заявила Захарова, чей комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ . Так она отреагировала на заявление Министра обороны США Ллойда Остина о расширении коалиции стран, готовых передать Киеву танки Leopard. По ее словам, это решение вновь показывает одержимость американцев к тотальной гибридной войне с Россией, которая ведется за счет Украины. «С помпой объявлено, в частности, что ради решающего „перелома на поле боя“ в пользу Украины, основная задача которой, как можно понять, — бесперебойно поставлять „пушечное мясо“, бросая на передовую всех без разбора, будет передано вооружение», — рассказала представитель МИД РФ. Она также напомнила, что все западное оружие и наемники из других стран остаются законными целями для ударов Вооруженных сил России. Ранее URA.RU сообщало, что министр обороны США заявил о достигнутой договоренности между девятью странами, которые вместе передадут Украине 150 танков Leopard. Немецкие СМИ также указывали на то, что Германия уже завершила обучение украинских военных, которые будут управлять тяжелой техникой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США стоит обратить внимание на возможные последствия своей внешней политики, которая может привести страну к военной конфронтации с Россией. Такую позицию заняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировавшая на заявление американского министра обороны о расширении количества стран, помогающих Украине. «Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому», — заявила Захарова, чей комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ. Так она отреагировала на заявление Министра обороны США Ллойда Остина о расширении коалиции стран, готовых передать Киеву танки Leopard. По ее словам, это решение вновь показывает одержимость американцев к тотальной гибридной войне с Россией, которая ведется за счет Украины. «С помпой объявлено, в частности, что ради решающего „перелома на поле боя“ в пользу Украины, основная задача которой, как можно понять, — бесперебойно поставлять „пушечное мясо“, бросая на передовую всех без разбора, будет передано вооружение», — рассказала представитель МИД РФ. Она также напомнила, что все западное оружие и наемники из других стран остаются законными целями для ударов Вооруженных сил России. Ранее URA.RU сообщало, что министр обороны США заявил о достигнутой договоренности между девятью странами, которые вместе передадут Украине 150 танков Leopard. Немецкие СМИ также указывали на то, что Германия уже завершила обучение украинских военных, которые будут управлять тяжелой техникой.