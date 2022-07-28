Волк напал на двоих детей в Дагестане. Один мальчик не выжил
В Дагестане волк загрыз семилетнего ребенка. Также пострадал шестилетний брат погибшего мальчика. Об этом сообщает Mash.
«Двое мальчиков отправились в лес за ягодами. Там встретили волка, он напал на одного из детей, а потом утащил его брата — семилетнего Ахмеда», — пишет агентство. Погибшего ребенка нашли возле болот. Пострадавший брат погибшего Абубакар в настоящее время находится в больнице.
Ранее медведь загрыз жителя Ноябрьска. Мужчина в течение двух лет подкармливал зверя.
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