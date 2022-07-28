В Дагестане волк загрыз семилетнего ребенка

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Челябинский зоопарк. Животные.Челябинск., решетка, волк, животное, хищник, зверь, самец, млекопитающее
Волк напал на двоих детей в Дагестане. Один мальчик не выжил Фото:

В Дагестане волк загрыз семилетнего ребенка. Также пострадал шестилетний брат погибшего мальчика. Об этом сообщает Mash.

«Двое мальчиков отправились в лес за ягодами. Там встретили волка, он напал на одного из детей, а потом утащил его брата — семилетнего Ахмеда», — пишет агентство. Погибшего ребенка нашли возле болот. Пострадавший брат погибшего Абубакар в настоящее время находится в больнице.

Ранее медведь загрыз жителя Ноябрьска. Мужчина в течение двух лет подкармливал зверя.

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В Дагестане волк загрыз семилетнего ребенка. Также пострадал шестилетний брат погибшего мальчика. Об этом сообщает Mash. «Двое мальчиков отправились в лес за ягодами. Там встретили волка, он напал на одного из детей, а потом утащил его брата — семилетнего Ахмеда», — пишет агентство. Погибшего ребенка нашли возле болот. Пострадавший брат погибшего Абубакар в настоящее время находится в больнице. Ранее медведь загрыз жителя Ноябрьска. Мужчина в течение двух лет подкармливал зверя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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