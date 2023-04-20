СБУ возбудила уголовное дело против украинских разведчиков: главное к вечеру 20 апреля

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, шеврон, ВСУ, stock
В СБУ сообщили об уголовном деле против украинских военных, проваливших захват самолета ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Провалившийся угон российского самолета украинскими военными привела к обстрелу украинского аэродрома Канатово. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против виновных украинских военных. URA.RU приводит главную информацию к вечеру 20 апреля.

  • Украинские военные пытались угнать российский самолет летом прошлого года. Они провалили угон, что привело к обстрелу аэродрома. СБУ возбудила уголовное дело против виновных.
  • На Украину впервые с начала спецоперации приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это сигнал о том, что страна войдет в альянс в июле. Политолог Юрий Светов заявил, что Столтенберг инспектирует украинскую армию перед украинским наступлением.
  • Украина будет вынуждена набрать еще 40 тысяч военных. В стране развернута масштабная вербовочная кампания, сообщили журналисты Financial Times.
  • Российские военные сообщили о представителях киевского ЛГБТ-батальона в зоне СВО. Их отличают шевроны с единорогами.
  • По данным Минобороны России, потери украинской армии на донецком направлении составили 470 человек за сутки, сообщает Пятый канал. Российская авиация совершила десять вылетов.
  • Украина подготовила 70 рот с беспилотниками для проведения запланированного контрнаступления. Полковник Виталий Киселев предупредил, что ВСУ хорошо подготовились. Он сообщил, что наступление будет вестись по всему фронту. Представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что Украина готовит «сюрприз» как для российских военных, так и для своих граждан.
  • Полковник Михаил Тимошенко считает, что захват Крыма украинской армии может вестись изнутри. Он предупредил, что Украина задействует свои диверсионные группы внутри полуострова.

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Провалившийся угон российского самолета украинскими военными привела к обстрелу украинского аэродрома Канатово. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против виновных украинских военных. URA.RU приводит главную информацию к вечеру 20 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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