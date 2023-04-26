Захарова: США не захотели включать Уилана в обмен заключенными с РФ

26 апреля 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

США не захотели обменивать американца Пола Уилана, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вашингтон не захотел включать в список для обмена заключенными американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Недавно состоялся обмен, в ходе которого американское правительство предпочло вернуть на родину не Пола Уилана, а американскую баскетболистку Бриттни Грайнер (осужденную за контрабанду наркотиков — прим. URA.RU)», — пояснила Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Представитель МИД РФ таким образом отреагировала на визит родственников Пола Уилана на заседание Совбеза ООН. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участи в Совбезе ООН заявил, что между Россией и США есть канал, созданный специально для обсуждения обмена заключенными. Баскетболистка Грайнер была возвращена на родину, в обмен на россиянина Виктора Бута.

Вашингтон не захотел включать в список для обмена заключенными американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Недавно состоялся обмен, в ходе которого американское правительство предпочло вернуть на родину не Пола Уилана, а американскую баскетболистку Бриттни Грайнер (осужденную за контрабанду наркотиков — прим. URA.RU)», — пояснила Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Представитель МИД РФ таким образом отреагировала на визит родственников Пола Уилана на заседание Совбеза ООН. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участи в Совбезе ООН заявил, что между Россией и США есть канал, созданный специально для обсуждения обмена заключенными. Баскетболистка Грайнер была возвращена на родину, в обмен на россиянина Виктора Бута.