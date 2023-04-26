Захарова: США не захотели включать Уилана в обмен заключенными с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
США не захотели обменивать американца Пола Уилана, заявила Мария Захарова Фото:

Вашингтон не захотел включать в список для обмена заключенными американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недавно состоялся обмен, в ходе которого американское правительство предпочло вернуть на родину не Пола Уилана, а американскую баскетболистку Бриттни Грайнер (осужденную за контрабанду наркотиков — прим. URA.RU)», — пояснила Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Представитель МИД РФ таким образом отреагировала на визит родственников Пола Уилана на заседание Совбеза ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участи в Совбезе ООН заявил, что между Россией и США есть канал, созданный специально для обсуждения обмена заключенными. Баскетболистка Грайнер была возвращена на родину, в обмен на россиянина Виктора Бута.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон не захотел включать в список для обмена заключенными американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Недавно состоялся обмен, в ходе которого американское правительство предпочло вернуть на родину не Пола Уилана, а американскую баскетболистку Бриттни Грайнер (осужденную за контрабанду наркотиков — прим. URA.RU)», — пояснила Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Представитель МИД РФ таким образом отреагировала на визит родственников Пола Уилана на заседание Совбеза ООН. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участи в Совбезе ООН заявил, что между Россией и США есть канал, созданный специально для обсуждения обмена заключенными. Баскетболистка Грайнер была возвращена на родину, в обмен на россиянина Виктора Бута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...