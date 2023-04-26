Захарова: США не захотели включать Уилана в обмен заключенными с РФ

Вашингтон не захотел включать в список для обмена заключенными американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Недавно состоялся обмен, в ходе которого американское правительство предпочло вернуть на родину не Пола Уилана, а американскую баскетболистку Бриттни Грайнер (осужденную за контрабанду наркотиков — прим. URA.RU)», — пояснила Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Представитель МИД РФ таким образом отреагировала на визит родственников Пола Уилана на заседание Совбеза ООН.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участи в Совбезе ООН заявил, что между Россией и США есть канал, созданный специально для обсуждения обмена заключенными. Баскетболистка Грайнер была возвращена на родину, в обмен на россиянина Виктора Бута.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!