09 мая 2023

Военный эксперт Шурыгин рассказал, что осложнит подготовку атак ВСУ

Военный эксперт Шурыгин: подготовку к атакам ВСУ осложнит смена тактики ударов российских войск
© Служба новостей «URA.RU»
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Российская разведка стала лучше отслеживать передвижение резервов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подготовку к атакам вооруженных сил Украины (ВСУ) может осложнить смена тактики ударов Российских войск. Они перенесли свои усилия с инфраструктуры на уничтожение резервных складов. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Наша разведка стала лучше отслеживать передвижение резервов, в том числе к линии фронта. ВСУ начали передислокацию, подтягивают части ближе к линии соприкосновения. И это еще одна из причин, почему их стало проще обнаруживать. Они начали перемещать вперед не только части, но и склады — артиллерийские, горюче-смазочных материалов и другие. Наши силы начали борьбу с тыловыми эшелонами, это осложнит противнику подготовку к атакам», — передают слова Шурыгина «Известия».

По мнению эксперта, передовые части и склады противника оказались доступны не только для ударов нашего высокоточного оружия большой дальности, но и планирующих бомб. А также дальнобойных артиллерийских систем и реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее формирования армии Украины в Бахмуте (Артемовск) резко поменяли тактику после применения Воздушно-космическими силами (ВКС) Российской Федерации планирующих бомб. До этого момента украинские солдаты оборудовали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов, а в подвалах размещали склады и штабы. Также после этого Украина начнет делать упор на террористические акты, поскольку такой способ ведения боевых действий дешевле и не требует больших жертв среди военных.

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Подготовку к атакам вооруженных сил Украины (ВСУ) может осложнить смена тактики ударов Российских войск. Они перенесли свои усилия с инфраструктуры на уничтожение резервных складов. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Наша разведка стала лучше отслеживать передвижение резервов, в том числе к линии фронта. ВСУ начали передислокацию, подтягивают части ближе к линии соприкосновения. И это еще одна из причин, почему их стало проще обнаруживать. Они начали перемещать вперед не только части, но и склады — артиллерийские, горюче-смазочных материалов и другие. Наши силы начали борьбу с тыловыми эшелонами, это осложнит противнику подготовку к атакам», — передают слова Шурыгина «Известия». По мнению эксперта, передовые части и склады противника оказались доступны не только для ударов нашего высокоточного оружия большой дальности, но и планирующих бомб. А также дальнобойных артиллерийских систем и реактивной системы залпового огня (РСЗО). Ранее формирования армии Украины в Бахмуте (Артемовск) резко поменяли тактику после применения Воздушно-космическими силами (ВКС) Российской Федерации планирующих бомб. До этого момента украинские солдаты оборудовали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов, а в подвалах размещали склады и штабы. Также после этого Украина начнет делать упор на террористические акты, поскольку такой способ ведения боевых действий дешевле и не требует больших жертв среди военных.
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