Гладков: охранник пункта временного размещения белгородцев погиб от обстрелов ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины на пункт временного размещения с жителями Белгородской области погиб человек. Он был охранником ПВР. Об это сообщил губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились мирные жители. Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации», —
22 мая с украинской территории в Белгородскую область проникла группа диверсантов. Их ликвидировали в течение суток. В результате погиб человек: члены ДРГ застрелили командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. Ранее Гладков сообщил о том, что военные Украины атаковали пункт временного размещения с жителями Белгородской области, покинувшими свои села.
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