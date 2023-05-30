30 мая 2023

Гладков: охранник пункта временного размещения белгородцев погиб от обстрелов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, десант, автомат калашникова, военные, оружие, засада, стрелок, морпехи, штурм, военнослужащие, зеленка, пехота, спецназ, маскировка, штурмовик, сво, диверсант, армия россии, мотострелок
Два человека ранены в результате атаки ВСУ, рассказал Гладков Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

В результате атаки Вооруженных сил Украины на пункт временного размещения с жителями Белгородской области погиб человек. Он был охранником ПВР. Об это сообщил губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились мирные жители. Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации», — написал Гладков у себя в telegram-канале. По словам губернатора, было три попадания по санаторию.

22 мая с украинской территории в Белгородскую область проникла группа диверсантов. Их ликвидировали в течение суток. В результате погиб человек: члены ДРГ застрелили командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. Ранее Гладков сообщил о том, что военные Украины атаковали пункт временного размещения с жителями Белгородской области, покинувшими свои села.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атаки Вооруженных сил Украины на пункт временного размещения с жителями Белгородской области погиб человек. Он был охранником ПВР. Об это сообщил губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились мирные жители. Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации», — написал Гладков у себя в telegram-канале. По словам губернатора, было три попадания по санаторию. 22 мая с украинской территории в Белгородскую область проникла группа диверсантов. Их ликвидировали в течение суток. В результате погиб человек: члены ДРГ застрелили командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. Ранее Гладков сообщил о том, что военные Украины атаковали пункт временного размещения с жителями Белгородской области, покинувшими свои села.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...