Гладков: охранник пункта временного размещения белгородцев погиб от обстрелов ВСУ

31 мая 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Два человека ранены в результате атаки ВСУ, рассказал Гладков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область В результате атаки Вооруженных сил Украины на пункт временного размещения с жителями Белгородской области погиб человек. Он был охранником ПВР. Об это сообщил губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились мирные жители. Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации», — написал Гладков у себя в telegram-канале. По словам губернатора, было три попадания по санаторию. 22 мая с украинской территории в Белгородскую область проникла группа диверсантов. Их ликвидировали в течение суток. В результате погиб человек: члены ДРГ застрелили командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. Ранее Гладков сообщил о том, что военные Украины атаковали пункт временного размещения с жителями Белгородской области, покинувшими свои села.

В результате атаки Вооруженных сил Украины на пункт временного размещения с жителями Белгородской области погиб человек. Он был охранником ПВР. Об это сообщил губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились мирные жители. Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации», — написал Гладков у себя в telegram-канале. По словам губернатора, было три попадания по санаторию. 22 мая с украинской территории в Белгородскую область проникла группа диверсантов. Их ликвидировали в течение суток. В результате погиб человек: члены ДРГ застрелили командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. Ранее Гладков сообщил о том, что военные Украины атаковали пункт временного размещения с жителями Белгородской области, покинувшими свои села.