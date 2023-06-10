В Минпромторге объяснили, что будет с товарами Zewa и Libresse после ухода производителя из РФ

Минпромторг: у Zewa и Libresse останется прежняя цена и ассортимент после ухода производителя из РФ
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Клипарт. Сургут, туалетная бумага, магазин, zewa
Стоимость у брендов Zewa и Libresse не повысится после передачи прав российским акционерам Фото:

Шведская компания Essity, которая производит средства личной гигиены и владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, отдала право на управление своей деятельностью в России местным акционерам. Об этом заявили в Минпромторге РФ. Стоимость продукции при этом не вырастет.

«Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам», — сообщили в министерстве. Текст заявления передает РИА Новости.

Отмечается, что компания будет продолжать выпускать тот же ассортимент и объем товаров. При этом стоимость останется прежней. В ведомстве подчеркнули, что рабочие места в компании будут сохранены. Минпромторг внимательно следит за процессом передачи прав и работ компанией. Министерство находится в постоянном контакте с акционерами.

Ранее ведомство сообщало, что предприятие F+ tech создало первый смартфон российского производства, который набрал 132 балла при минимальном значении 100 баллов по шкале «отечественности». Это связано с ростом критерия «отечественности» с 2024 года до 140 баллов. Минпромторг заявил также, что крупные ритейлеры, которые реализуют непродовольственные товары, должны будут отправлять в магазины России определенную долю продукции, которая производится в России.

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Шведская компания Essity, которая производит средства личной гигиены и владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, отдала право на управление своей деятельностью в России местным акционерам. Об этом заявили в Минпромторге РФ. Стоимость продукции при этом не вырастет. «Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам», — сообщили в министерстве. Текст заявления передает РИА Новости. Отмечается, что компания будет продолжать выпускать тот же ассортимент и объем товаров. При этом стоимость останется прежней. В ведомстве подчеркнули, что рабочие места в компании будут сохранены. Минпромторг внимательно следит за процессом передачи прав и работ компанией. Министерство находится в постоянном контакте с акционерами. Ранее ведомство сообщало, что предприятие F+ tech создало первый смартфон российского производства, который набрал 132 балла при минимальном значении 100 баллов по шкале «отечественности». Это связано с ростом критерия «отечественности» с 2024 года до 140 баллов. Минпромторг заявил также, что крупные ритейлеры, которые реализуют непродовольственные товары, должны будут отправлять в магазины России определенную долю продукции, которая производится в России.
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