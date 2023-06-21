21 июня 2023

Российских производителей молочной продукции уличили в обмане

«Известия»: ОПИ нашла в молочной продукции производителей пальмовое масло вместо молочных жиров
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Общественники выявили факты фальсификации при производстве молочных продуктов Фото:

В Генпрокуратуре займутся проверкой фактов фальсификации при производстве молочной продукции. По данным исследования «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), ряд российских производителей вместо молочных жиров использовали пальмовое масло.

«Несоответствие было обнаружено в товарах молочников из Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областей и столицы страны. <…> Объектами лабораторных испытаний выступили молочные продукты семи известных и набирающих популярность производителей. Исследование проводилось на предмет их соответствия предусмотренным техническими регламентами и межгосударственными стандартами требованиям качества и безопасности», — указано в исследовании ОПИ, передают «Известия».

В документе говорится, что несоответствие обязательным требованиям выявлено, несмотря на маркировку. В Россельхознадзоре также заявили, что фиксируют случаи, когда производители молока используют сырье растительного происхождения.

В начале июня Федеральная антимонопольная служба РФ собиралась проверить магазины из-за завышения стоимости молочной продукции в 100-150%. Сообщалось, что с таким требованием к руководителю службы обратились депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам.

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В Генпрокуратуре займутся проверкой фактов фальсификации при производстве молочной продукции. По данным исследования «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), ряд российских производителей вместо молочных жиров использовали пальмовое масло. «Несоответствие было обнаружено в товарах молочников из Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областей и столицы страны. <…> Объектами лабораторных испытаний выступили молочные продукты семи известных и набирающих популярность производителей. Исследование проводилось на предмет их соответствия предусмотренным техническими регламентами и межгосударственными стандартами требованиям качества и безопасности», — указано в исследовании ОПИ, передают «Известия». В документе говорится, что несоответствие обязательным требованиям выявлено, несмотря на маркировку. В Россельхознадзоре также заявили, что фиксируют случаи, когда производители молока используют сырье растительного происхождения. В начале июня Федеральная антимонопольная служба РФ собиралась проверить магазины из-за завышения стоимости молочной продукции в 100-150%. Сообщалось, что с таким требованием к руководителю службы обратились депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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