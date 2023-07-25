«РВ»: Киев бросил батальон «Азов»* в атаку на Артемовск

26 июля 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Направляя мобилизованных в атаку первыми, Киев выявляет огневые точки Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные атакуют южный фланг Артемовска. Российские военкоры сообщают, что в атаку отправлен нацбатальон «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «На южном фланге Артемовска перед нацистами ВСУ бросают в бой мобилизованных, которые массово гибнут и сдаются в плен при первой же возможности. <…> Далее уже идет „элита“ „Азова“* и др. подразделения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Подчеркивается, что, направляя мобилизованных в атаку первыми, Киев пытается выявлять огневые точки Вооруженных сил России. Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно отразили несколько атак ВСУ сразу на множестве направлений. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская разведка заранее знала о планируемом нападении. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

Украинские военные атакуют южный фланг Артемовска. Российские военкоры сообщают, что в атаку отправлен нацбатальон «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «На южном фланге Артемовска перед нацистами ВСУ бросают в бой мобилизованных, которые массово гибнут и сдаются в плен при первой же возможности. <…> Далее уже идет „элита“ „Азова“* и др. подразделения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Подчеркивается, что, направляя мобилизованных в атаку первыми, Киев пытается выявлять огневые точки Вооруженных сил России. Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно отразили несколько атак ВСУ сразу на множестве направлений. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская разведка заранее знала о планируемом нападении. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ