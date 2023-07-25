25 июля 2023

«РВ»: Киев бросил батальон «Азов»* в атаку на Артемовск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Направляя мобилизованных в атаку первыми, Киев выявляет огневые точки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные атакуют южный фланг Артемовска. Российские военкоры сообщают, что в атаку отправлен нацбатальон «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

«На южном фланге Артемовска перед нацистами ВСУ бросают в бой мобилизованных, которые массово гибнут и сдаются в плен при первой же возможности. <…> Далее уже идет „элита“ „Азова“* и др. подразделения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Подчеркивается, что, направляя мобилизованных в атаку первыми, Киев пытается выявлять огневые точки Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно отразили несколько атак ВСУ сразу на множестве направлений. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская разведка заранее знала о планируемом нападении.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные атакуют южный фланг Артемовска. Российские военкоры сообщают, что в атаку отправлен нацбатальон «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «На южном фланге Артемовска перед нацистами ВСУ бросают в бой мобилизованных, которые массово гибнут и сдаются в плен при первой же возможности. <…> Далее уже идет „элита“ „Азова“* и др. подразделения», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Подчеркивается, что, направляя мобилизованных в атаку первыми, Киев пытается выявлять огневые точки Вооруженных сил России. Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно отразили несколько атак ВСУ сразу на множестве направлений. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская разведка заранее знала о планируемом нападении. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...