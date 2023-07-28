Путин не знает о теракте ВСУ в Таганроге 28 июля 2023 в 20:22 Размер текста - 17 + Владимиру Путину еще не сообщали о теракте в Таганроге, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета На данный момент президенту России Владимиру Путину не было доложено о произошедшем в Таганроге, так как он принимает участие в саммите «Россия-Африка». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путину пока не доложено о произошедшем в Таганроге», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что российский лидер в данный момент находится на саммите «Россия-Африка». На данный момент президенту России Владимиру Путину не было доложено о произошедшем в Таганроге, так как он принимает участие в саммите «Россия-Африка». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путину пока не доложено о произошедшем в Таганроге», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что российский лидер в данный момент находится на саммите «Россия-Африка». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям