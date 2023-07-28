Путин не знает о теракте ВСУ в Таганроге

Владимиру Путину еще не сообщали о теракте в Таганроге, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВ Таганроге взорвалась ракета
На данный момент президенту России Владимиру Путину не было доложено о произошедшем в Таганроге, так как он принимает участие в саммите «Россия-Африка». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путину пока не доложено о произошедшем в Таганроге», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что российский лидер в данный момент находится на саммите «Россия-Африка».
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