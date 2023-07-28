Путин не знает о теракте ВСУ в Таганроге

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Владимир Путин на пленарной сессии форума Россия-Африка, владимир путин, форум россия-африка
Владимиру Путину еще не сообщали о теракте в Таганроге, заявил Дмитрий Песков Фото:
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В Таганроге взорвалась ракета

На данный момент президенту России Владимиру Путину не было доложено о произошедшем в Таганроге, так как он принимает участие в саммите «Россия-Африка». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путину пока не доложено о произошедшем в Таганроге», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что российский лидер в данный момент находится на саммите «Россия-Африка».

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На данный момент президенту России Владимиру Путину не было доложено о произошедшем в Таганроге, так как он принимает участие в саммите «Россия-Африка». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путину пока не доложено о произошедшем в Таганроге», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что российский лидер в данный момент находится на саммите «Россия-Африка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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