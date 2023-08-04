Депутат Госдумы заявил о проблемах с выплатами мобилизованным в зоне СВО

Депутат Кузнецов: мобилизованные часто жалуются на неверное начисление зарплат

04 августа 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Мобилизованные обращаются с проблемами неверного начисления зарплат и отсутствия выплат, отметил Дмитрий Кузнецов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чаще всего мобилизованные из зоны СВО обращаются с просьбами решить проблемы с выплатами, положенными им. В Координационный штаб помощи уже поступило 829 таких обращений, рассказал URA.RU член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов (письмо с результатами работы направлено первому заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку). «С ноября 2022 года в Штаб, через платформу mobmonitor.ru, ко мне лично и через Союз Отцов России поступило 3212 обращений. Особенно часто у мобилизованных и их близких возникают проблемы с выплатами (неверно начисляются зарплаты, не выплачиваются боевые, губернаторские и выплаты по ранению) — 829 обращений, с прохождением воинской службы, в частности, вопросы с командованием, с военной подготовкой, нарушением условий быта, формированием и фактическим нахождением военнослужащих, — 517 обращений, с предоставлением гуманитарной помощи (обмундирование, техника, одежда) — 434 обращения», — перечислил Дмитрий Кузнецов. При этом депутат подчеркнул, что есть регионы-лидеры по решению проблем мобилизованных. В их числе Липецкая, Самарская и Ленинградская области. «По данным аналитики, в настоящий момент наименее эффективно решаются проблемы мобилизованных в Сахалинской, Тамбовской и Кировской областях. Из пяти, указанных в обращениях, вопросов регионы разрешили по одному. Наиболее эффективно решаются проблемы мобилизованных в Липецкой области — все девять запросов, в Самарской области — из 22 решено 20, в Ленинградской области — из 11 решено 10, и немного отстает Иркутская область», — добавил Кузнецов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чаще всего мобилизованные из зоны СВО обращаются с просьбами решить проблемы с выплатами, положенными им. В Координационный штаб помощи уже поступило 829 таких обращений, рассказал URA.RU член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов (письмо с результатами работы направлено первому заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку). «С ноября 2022 года в Штаб, через платформу mobmonitor.ru, ко мне лично и через Союз Отцов России поступило 3212 обращений. Особенно часто у мобилизованных и их близких возникают проблемы с выплатами (неверно начисляются зарплаты, не выплачиваются боевые, губернаторские и выплаты по ранению) — 829 обращений, с прохождением воинской службы, в частности, вопросы с командованием, с военной подготовкой, нарушением условий быта, формированием и фактическим нахождением военнослужащих, — 517 обращений, с предоставлением гуманитарной помощи (обмундирование, техника, одежда) — 434 обращения», — перечислил Дмитрий Кузнецов. При этом депутат подчеркнул, что есть регионы-лидеры по решению проблем мобилизованных. В их числе Липецкая, Самарская и Ленинградская области. «По данным аналитики, в настоящий момент наименее эффективно решаются проблемы мобилизованных в Сахалинской, Тамбовской и Кировской областях. Из пяти, указанных в обращениях, вопросов регионы разрешили по одному. Наиболее эффективно решаются проблемы мобилизованных в Липецкой области — все девять запросов, в Самарской области — из 22 решено 20, в Ленинградской области — из 11 решено 10, и немного отстает Иркутская область», — добавил Кузнецов.