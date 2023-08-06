Группа пострадавших от действий туроператора детей вылетела из Турции в Россию

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Летний отдых, туризм, архив. , турция, морской порт, анталья, морской отдых
Рейс с детьми отправился в Москву, заявили в генконсульстве России в Турции Фото:

Группа из десяти российских детей, которых выселили из турецкого отеля из-за недобросовестных действий туркомпании «Колибри», уже вылетела в Москву. Об этом рассказали в российском генконсульстве в Турции.

«Рейс с детьми в Москву вылетел», — передает сообщение генконсульства ТАСС. Там добавили, что еще двое детей должны вылететь в Санкт-Петербург в воскресенье поздно вечером. Представители генконсульства отметили, что вылетевшая группа была сопровождена вожатыми.

Ранее стало известно, что 90 российских школьников были выселены из отеля в Турции в ночь на 2 августа, так как туроператор «Колибри Тур» не оплатил их проживание. В ночь на 7 августа часть школьников уже вернулась домой.

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Группа из десяти российских детей, которых выселили из турецкого отеля из-за недобросовестных действий туркомпании «Колибри», уже вылетела в Москву. Об этом рассказали в российском генконсульстве в Турции. «Рейс с детьми в Москву вылетел», — передает сообщение генконсульства ТАСС. Там добавили, что еще двое детей должны вылететь в Санкт-Петербург в воскресенье поздно вечером. Представители генконсульства отметили, что вылетевшая группа была сопровождена вожатыми. Ранее стало известно, что 90 российских школьников были выселены из отеля в Турции в ночь на 2 августа, так как туроператор «Колибри Тур» не оплатил их проживание. В ночь на 7 августа часть школьников уже вернулась домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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