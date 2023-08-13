Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Украинский беспилотник был сбит и уничтожен
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Около 22:00 по московскому времени была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщили сообщили в Минобороны РФ.
«13 августа около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», —
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.