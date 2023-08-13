13 августа 2023

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
Украинский беспилотник был сбит и уничтожен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около 22:00 по московскому времени была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщили сообщили в Минобороны РФ.

«13 августа около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали представители МО в Telegram. Пострадавших и разрушений нет.

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Около 22:00 по московскому времени была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщили сообщили в Минобороны РФ. «13 августа около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали представители МО в Telegram. Пострадавших и разрушений нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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