Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

14 августа 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Украинский беспилотник был сбит и уничтожен Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 22:00 по московскому времени была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщили сообщили в Минобороны РФ. «13 августа около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали представители МО в Telegram. Пострадавших и разрушений нет.

Около 22:00 по московскому времени была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщили сообщили в Минобороны РФ. «13 августа около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали представители МО в Telegram. Пострадавших и разрушений нет.