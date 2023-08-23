Тренер «Акрона» объяснил, почему спортивные чиновники запрещают говорить об СВО

Тренер «Акрона» Калешин: В РФС не говорят об СВО из-за желания вернуться в УЕФА

23 августа 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Российский футбол имеет много связей с Западом, сказал Евгений Калешин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники из Российского футбольного союза (РФС) предпочитают не говорить о спецоперации на Украине, так как все еще намерены вернуться в УЕФА. Такое мнение высказал главный тренер футбольного клуба «Акрон» Евгений Калешин. Еще в апреле тренер выразил поддержку участникам СВО, после чего ему сказали больше не делать подобных заявлений. «С моей личной точки зрения, РФС надеется вернуться в семью УЕФА. <…> Естественно, они пытаются сгладить острые углы и не давать оценку происходящим событиям», — рассказал Евгений Калешин в интервью «Ридусу». По его словам, российский футбол имеет немало связей с Западом. Поэтому поддержка спецоперации будет чревата санкциями для руководства спортивных клубов. «Приходится рвать эти связи, вернуться к ним уже не получается», — резюмировал тренер. Ранее советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент заявил, что надеется на скорое возвращение российских футболистов в европейский спортивный союз. По его словам. Организация не прекращала диалог с Москвой даже, когда Россия не участвовала в соревнованиях.

Чиновники из Российского футбольного союза (РФС) предпочитают не говорить о спецоперации на Украине, так как все еще намерены вернуться в УЕФА. Такое мнение высказал главный тренер футбольного клуба «Акрон» Евгений Калешин. Еще в апреле тренер выразил поддержку участникам СВО, после чего ему сказали больше не делать подобных заявлений. «С моей личной точки зрения, РФС надеется вернуться в семью УЕФА. <…> Естественно, они пытаются сгладить острые углы и не давать оценку происходящим событиям», — рассказал Евгений Калешин в интервью «Ридусу». По его словам, российский футбол имеет немало связей с Западом. Поэтому поддержка спецоперации будет чревата санкциями для руководства спортивных клубов. «Приходится рвать эти связи, вернуться к ним уже не получается», — резюмировал тренер. Ранее советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент заявил, что надеется на скорое возвращение российских футболистов в европейский спортивный союз. По его словам. Организация не прекращала диалог с Москвой даже, когда Россия не участвовала в соревнованиях.