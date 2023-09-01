Саудовская Аравия дала России тайный сигнал о встрече по Украине

Саудовская Аравия предоставила России понимание того, что цель встречи по украинскому конфликту была в том, чтобы убедить всех в бесперспективности переговоров без участия российской стороны. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Саудовская Аравия уведомила РФ, что встреча по Украине планировалась для того, чтобы убедить всех в бесперспективности переговоров по украинскому конфликту», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что отсутствие перспектив переговоров было связано с отсутствием на них представителей из России.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что переговоры по Украине на саммите в Джидде не будут успешными, так как Россия не принимает в них участие. Он выразил свое недовольство отсутствием учета российских национальных интересов при обсуждении вопросов, связанных с безопасностью России.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.