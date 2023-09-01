Саудовская Аравия дала России тайный сигнал о встрече по Украине

Лавров: Эр-Рияд назвал переговоры по Украине бессмысленными без участия РФ

01 сентября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Саудовская Аравия хотела показать бессмысленность переговоров по Украине без участия РФ, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Саудовская Аравия предоставила России понимание того, что цель встречи по украинскому конфликту была в том, чтобы убедить всех в бесперспективности переговоров без участия российской стороны. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Саудовская Аравия уведомила РФ, что встреча по Украине планировалась для того, чтобы убедить всех в бесперспективности переговоров по украинскому конфликту», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что отсутствие перспектив переговоров было связано с отсутствием на них представителей из России. Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что переговоры по Украине на саммите в Джидде не будут успешными, так как Россия не принимает в них участие. Он выразил свое недовольство отсутствием учета российских национальных интересов при обсуждении вопросов, связанных с безопасностью России.

Саудовская Аравия предоставила России понимание того, что цель встречи по украинскому конфликту была в том, чтобы убедить всех в бесперспективности переговоров без участия российской стороны. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Саудовская Аравия уведомила РФ, что встреча по Украине планировалась для того, чтобы убедить всех в бесперспективности переговоров по украинскому конфликту», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что отсутствие перспектив переговоров было связано с отсутствием на них представителей из России. Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что переговоры по Украине на саммите в Джидде не будут успешными, так как Россия не принимает в них участие. Он выразил свое недовольство отсутствием учета российских национальных интересов при обсуждении вопросов, связанных с безопасностью России.