Антонов: переговоры в Джидде не приведут к результату

08 августа 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов прокомментировал переговоры в Джидде Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Переговоры по Украине на саммите в Джидде (Саудовская Аравия) не могут привести к результату, потому что в них не участвует РФ. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки госдепа США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было. <…> Хотелось бы понять, как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета наших национальных интересов?» — отметил Анатолий Антонов, передает telegram-канал посольства РФ в Вашингтоне. Переговоры в Джидде длились два дня. Мирная конференция собрала представителей 42 государств, при этом никаких совместных заявлений и деклараций представлено не было, сообщает MK.RU . Россия не была приглашена. В Киеве заявили, что страны Глобального Юга не согласились с «формулой мира», предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским, передает RT.

Переговоры по Украине на саммите в Джидде (Саудовская Аравия) не могут привести к результату, потому что в них не участвует РФ. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки госдепа США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было. <…> Хотелось бы понять, как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета наших национальных интересов?» — отметил Анатолий Антонов, передает telegram-канал посольства РФ в Вашингтоне. Переговоры в Джидде длились два дня. Мирная конференция собрала представителей 42 государств, при этом никаких совместных заявлений и деклараций представлено не было, сообщает MK.RU. Россия не была приглашена. В Киеве заявили, что страны Глобального Юга не согласились с «формулой мира», предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским, передает RT.