07 августа 2023

Антонов: переговоры в Джидде не приведут к результату

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, антонов анатолий, stock
Анатолий Антонов прокомментировал переговоры в Джидде Фото:

Переговоры по Украине на саммите в Джидде (Саудовская Аравия) не могут привести к результату, потому что в них не участвует РФ. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки госдепа США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было. <…> Хотелось бы понять, как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета наших национальных интересов?» — отметил Анатолий Антонов, передает telegram-канал посольства РФ в Вашингтоне.

Переговоры в Джидде длились два дня. Мирная конференция собрала представителей 42 государств, при этом никаких совместных заявлений и деклараций представлено не было, сообщает MK.RU. Россия не была приглашена. В Киеве заявили, что страны Глобального Юга не согласились с «формулой мира», предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским, передает RT.

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Переговоры по Украине на саммите в Джидде (Саудовская Аравия) не могут привести к результату, потому что в них не участвует РФ. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки госдепа США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было. <…> Хотелось бы понять, как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета наших национальных интересов?» — отметил Анатолий Антонов, передает telegram-канал посольства РФ в Вашингтоне. Переговоры в Джидде длились два дня. Мирная конференция собрала представителей 42 государств, при этом никаких совместных заявлений и деклараций представлено не было, сообщает MK.RU. Россия не была приглашена. В Киеве заявили, что страны Глобального Юга не согласились с «формулой мира», предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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