Сексолог раскрыла необычный способ повысить сексуальное влечение у женщин

Доктор Хедье Риази: для повышения либидо стоит есть зеленые овощи

16 сентября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Хедье Риази заявила, что потребление зеленых овощей благотворно сказывается на сексуальной жизни Фото: Размик Закарян © URA.RU Фолиевая кислота может повысить сексуальное влечение и улучшить оргазмы у женщин в постменопаузе. Об этом заявила доктор Хедье Риази. По словам ученых, потребление зеленых овощей, хлеба, яиц и орехов благотворно сказывается на сексуальной жизни. «Наши результаты показывают, что фолиевая кислота, возможно, улучшает сексуальную функцию у женщин в постменопаузе», — заявила Риази. Ее слова приводит «Ридус». Ученые провели исследование, в котором приняли участие 100 женщин среднего возраста. Половина из них принимала добавку фолиевой кислоты по пять мг каждый день в течение восьми недель, остальные 50 женщин пили пустышки. Доктор Риази отметила, что желание, оргазмы, удовлетворение и возбуждение стали лучше у людей, которые принимали фолиевую кислоту. Предыдущие исследования ученых показывали, что кислота помогает мужскому полу решить проблему с эректильной дисфункцией за счет улучшения кровотока. Женщинам в постменопаузе также желательно употреблять добавки с витамином B. В рацион нужно добавить белый хлеб, яйца, апельсиновый сок, шпинат и капусту. Ранее сексолог Александра Миллер сообщил, что морепродукты помогут сохранить половое влечение мужчин и женщин даже в глубокой старости, как это происходит в случае с голливудским актером Альфредо (Аль) Пачино, который в свои 83 года готовится стать отцом. По ее словам, на мужское здоровье также положительно влияют отсутствие стресса и здоровый сон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фолиевая кислота может повысить сексуальное влечение и улучшить оргазмы у женщин в постменопаузе. Об этом заявила доктор Хедье Риази. По словам ученых, потребление зеленых овощей, хлеба, яиц и орехов благотворно сказывается на сексуальной жизни. «Наши результаты показывают, что фолиевая кислота, возможно, улучшает сексуальную функцию у женщин в постменопаузе», — заявила Риази. Ее слова приводит «Ридус». Ученые провели исследование, в котором приняли участие 100 женщин среднего возраста. Половина из них принимала добавку фолиевой кислоты по пять мг каждый день в течение восьми недель, остальные 50 женщин пили пустышки. Доктор Риази отметила, что желание, оргазмы, удовлетворение и возбуждение стали лучше у людей, которые принимали фолиевую кислоту. Предыдущие исследования ученых показывали, что кислота помогает мужскому полу решить проблему с эректильной дисфункцией за счет улучшения кровотока. Женщинам в постменопаузе также желательно употреблять добавки с витамином B. В рацион нужно добавить белый хлеб, яйца, апельсиновый сок, шпинат и капусту. Ранее сексолог Александра Миллер сообщил, что морепродукты помогут сохранить половое влечение мужчин и женщин даже в глубокой старости, как это происходит в случае с голливудским актером Альфредо (Аль) Пачино, который в свои 83 года готовится стать отцом. По ее словам, на мужское здоровье также положительно влияют отсутствие стресса и здоровый сон.