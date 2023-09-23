Baza: в Москве мошенники обманули секретаря «Единой России» почти на млн рублей

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Депутат взяла деньги в кредит Фото:

В Москве секретарь районного отделения «Единой России» Наталья Коэн отдала мошенникам 864 тысячи рублей. Деньги она взяла в кредит. Об этом сообщает Baza.

«В конце августа Наталье Коэн позвонили якобы из ФСБ и сообщили, что на ее имя взяли фиктивный кредит. По замыслу звонивших, ей надо помочь органам поймать преступников. Для этого женщину убедили оформить уже настоящий кредит и перевести полученные 864 тысячи рублей на указанный счет», — передают авторы telegram-канала.

Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы московского отделения «Единой России» и ГУ МВД России по Москве. Ответы ожидаются.

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В Москве секретарь районного отделения «Единой России» Наталья Коэн отдала мошенникам 864 тысячи рублей. Деньги она взяла в кредит. Об этом сообщает Baza. «В конце августа Наталье Коэн позвонили якобы из ФСБ и сообщили, что на ее имя взяли фиктивный кредит. По замыслу звонивших, ей надо помочь органам поймать преступников. Для этого женщину убедили оформить уже настоящий кредит и перевести полученные 864 тысячи рублей на указанный счет», — передают авторы telegram-канала. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы московского отделения «Единой России» и ГУ МВД России по Москве. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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