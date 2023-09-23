Baza: в Москве мошенники обманули секретаря «Единой России» почти на млн рублей

Депутат взяла деньги в кредит
В Москве секретарь районного отделения «Единой России» Наталья Коэн отдала мошенникам 864 тысячи рублей. Деньги она взяла в кредит. Об этом сообщает Baza.
«В конце августа Наталье Коэн позвонили якобы из ФСБ и сообщили, что на ее имя взяли фиктивный кредит. По замыслу звонивших, ей надо помочь органам поймать преступников. Для этого женщину убедили оформить уже настоящий кредит и перевести полученные 864 тысячи рублей на указанный счет», — передают авторы telegram-канала.
Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы московского отделения «Единой России» и ГУ МВД России по Москве. Ответы ожидаются.
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