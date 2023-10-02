02 октября 2023

Европейские бренды обуви вернулись в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские обувные бренды возвращаются на российский рынок Фото:

Европейские производители обуви постепенно возвращаются на российский рынок. Продукцию немецких, испанских и итальянских брендов можно найти на полках российских магазинов. Об этом рассказали в Обувном союзе.

«В Россию начали возвращаться европейские обувные бренды ценовой категории „средний плюс“ и „премиум“. Из 100 ушедших из РФ компаний, вернулось 15», — передают «Известия» сообщение Обувного союза.

Издание приводит данные Обувного союза, по которым в феврале и августе 2023 года со своими коллекциями в Россию прибыли крупные европейские поставщики. «Речь идет о таких именах, как немецкая Ara Group, итальянские Axa Shoes, Imac, Igi and Co, испанские Picolinos, Wonders, Hispanitos и другие. Все эти марки уже доступны в магазинах Rendez-Vous и на площадках ведущих маркетплейсов», — рассказали «Известия».

Ранее URA.RU сообщало о причинах, по которым иностранные компании, закрывшие бизнес в России, захотят вернуться на российский рынок. По мнению аналитиков, РФ имеет перспективный рынок, а также перспективы развития в рамках БРИКС.

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Европейские производители обуви постепенно возвращаются на российский рынок. Продукцию немецких, испанских и итальянских брендов можно найти на полках российских магазинов. Об этом рассказали в Обувном союзе. «В Россию начали возвращаться европейские обувные бренды ценовой категории „средний плюс“ и „премиум“. Из 100 ушедших из РФ компаний, вернулось 15», — передают «Известия» сообщение Обувного союза. Издание приводит данные Обувного союза, по которым в феврале и августе 2023 года со своими коллекциями в Россию прибыли крупные европейские поставщики. «Речь идет о таких именах, как немецкая Ara Group, итальянские Axa Shoes, Imac, Igi and Co, испанские Picolinos, Wonders, Hispanitos и другие. Все эти марки уже доступны в магазинах Rendez-Vous и на площадках ведущих маркетплейсов», — рассказали «Известия». Ранее URA.RU сообщало о причинах, по которым иностранные компании, закрывшие бизнес в России, захотят вернуться на российский рынок. По мнению аналитиков, РФ имеет перспективный рынок, а также перспективы развития в рамках БРИКС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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