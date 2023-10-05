В Госдуме рассказали о преимуществах новой системы высшего образования

Депутат Горячева: новая система образования позволит вовлекать работодателей
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Работодатели смогут подбирать себе сотрудников и устраивать студентов на практики, заявила Ксения Горячева Фото:

Благодаря новой системе высшего образования в России работодатели будут вовлечены в процесс обучения. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

«Работодатели с первого курса смогут сами вовлекаться в организацию учебного процесса и по ходу влиять на образовательные программы», — сказала Горячева в беседе с «Лентой.ру». Она добавила, что работодатели смогут подбирать себе сотрудников, устраивать студентов на практики и организовывать стажировки.

По словам Горячевой, в течение нескольких лет в вузах будет проводиться эксперимент с системой образования. Его результаты войдут в основу новой системы, которая будет введена по всей стране.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. После чего началась разработка новой системы высшего образования. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что новую национальную систему в вузах России введут с 1 сентября 2025 года. В беседе с URA.RU Горячева сообщала, что новая модель коснется не всех студентов, ранее поступившие будут учиться по старой схеме.

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Благодаря новой системе высшего образования в России работодатели будут вовлечены в процесс обучения. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. «Работодатели с первого курса смогут сами вовлекаться в организацию учебного процесса и по ходу влиять на образовательные программы», — сказала Горячева в беседе с «Лентой.ру». Она добавила, что работодатели смогут подбирать себе сотрудников, устраивать студентов на практики и организовывать стажировки. По словам Горячевой, в течение нескольких лет в вузах будет проводиться эксперимент с системой образования. Его результаты войдут в основу новой системы, которая будет введена по всей стране. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. После чего началась разработка новой системы высшего образования. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что новую национальную систему в вузах России введут с 1 сентября 2025 года. В беседе с URA.RU Горячева сообщала, что новая модель коснется не всех студентов, ранее поступившие будут учиться по старой схеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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