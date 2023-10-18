Правительство РФ готовится изменить меры соцподдержки семей

18 октября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

В 2023 году власти потратили 38 млрд рублей на многодетные семьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России готовит изменения в указ прездиента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Речь идет об указе начала 90-х годов, в котором расписан набор льгот, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы прорабатываем изменения в указ, который датирован началом 90-х годов, 431 указ, который определил некий набор льгот для многодетных семей, который объективно в разной степени реализуется субъектами. Наверно, это продиктовано их уровнем бюджетной обеспеченности», — сказала Голикова на пленарном заседании в Госдуме. По данным вице-премьера, в 2022 году регионы России потратили на поддержку семей 60,6 млрд рублей. За текущий год — 38 млрд. Правительство готовит доклад президенту РФ Владимиру Путину о том, как регулировать вопрос льгот. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая назвала поддержку многодетных семей приоритетным направлением соцполитики. Связано это, в том числе, с тем, что в России снижается рождаемость из-за демографической ямы 90-х.

Правительство России готовит изменения в указ прездиента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Речь идет об указе начала 90-х годов, в котором расписан набор льгот, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы прорабатываем изменения в указ, который датирован началом 90-х годов, 431 указ, который определил некий набор льгот для многодетных семей, который объективно в разной степени реализуется субъектами. Наверно, это продиктовано их уровнем бюджетной обеспеченности», — сказала Голикова на пленарном заседании в Госдуме. По данным вице-премьера, в 2022 году регионы России потратили на поддержку семей 60,6 млрд рублей. За текущий год — 38 млрд. Правительство готовит доклад президенту РФ Владимиру Путину о том, как регулировать вопрос льгот. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая назвала поддержку многодетных семей приоритетным направлением соцполитики. Связано это, в том числе, с тем, что в России снижается рождаемость из-за демографической ямы 90-х.