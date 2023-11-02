Путин внес изменения в закон о военном положении в России

Владимир Путин подписал указ, который касается военного положения в России и генсека Совета Европы
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому РФ не должна информировать генсека Совета Европы о введении чрезвычайного или военного положений. Указ опубликован на сайте правовых актов.
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