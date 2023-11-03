Девять тел достали из-под завалов в херсонской Чаплинке после удара ВСУ

03 ноября 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

От ракетного удара ВСУ в Чаплинке погибли девять человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из под завалов в поселке Чаплинка извлекли тела девяти погибших человек. Украинские силы ударили по зданию Социального фонда и службы занятости 3 ноября. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Из-под завалов в Чаплинке [после украинского ракетного удара ВСУ] извлекли тела девяти погибших», — подчеркнул Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». Помимо погибших сообщается о девяти раненых. Ранее сообщалось о семерых погибших.

Из под завалов в поселке Чаплинка извлекли тела девяти погибших человек. Украинские силы ударили по зданию Социального фонда и службы занятости 3 ноября. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Из-под завалов в Чаплинке [после украинского ракетного удара ВСУ] извлекли тела девяти погибших», — подчеркнул Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». Помимо погибших сообщается о девяти раненых. Ранее сообщалось о семерых погибших.