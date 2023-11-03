Девять тел достали из-под завалов в херсонской Чаплинке после удара ВСУ

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От ракетного удара ВСУ в Чаплинке погибли девять человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из под завалов в поселке Чаплинка извлекли тела девяти погибших человек. Украинские силы ударили по зданию Социального фонда и службы занятости 3 ноября. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Из-под завалов в Чаплинке [после украинского ракетного удара ВСУ] извлекли тела девяти погибших», — подчеркнул Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». Помимо погибших сообщается о девяти раненых. Ранее сообщалось о семерых погибших.

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Из под завалов в поселке Чаплинка извлекли тела девяти погибших человек. Украинские силы ударили по зданию Социального фонда и службы занятости 3 ноября. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Из-под завалов в Чаплинке [после украинского ракетного удара ВСУ] извлекли тела девяти погибших», — подчеркнул Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». Помимо погибших сообщается о девяти раненых. Ранее сообщалось о семерых погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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