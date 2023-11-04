Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Непале

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин выразил соболезнования в адрес Непала Фото:

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, произошедшего в западных районах страны. Об этом сообщили в Кремле.

«Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с землетрясением», — заявили в Кремле. Российский лидер отметил трагические последствия данного происшествия для этой страны.

Мощное землетрясение с магнитудой 6,4 в Непале привело к гибели 128 человек, а более 100 получили ранения. URA.RU подробно рассказывало об этом происшествии.

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Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, произошедшего в западных районах страны. Об этом сообщили в Кремле. «Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с землетрясением», — заявили в Кремле. Российский лидер отметил трагические последствия данного происшествия для этой страны. Мощное землетрясение с магнитудой 6,4 в Непале привело к гибели 128 человек, а более 100 получили ранения. URA.RU подробно рассказывало об этом происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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