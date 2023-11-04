Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Непале

Владимир Путин выразил соболезнования в адрес Непала
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, произошедшего в западных районах страны. Об этом сообщили в Кремле.
«Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с землетрясением», —
Мощное землетрясение с магнитудой 6,4 в Непале привело к гибели 128 человек, а более 100 получили ранения. URA.RU подробно рассказывало об этом происшествии.
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