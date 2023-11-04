Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Непале

04 ноября 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выразил соболезнования в адрес Непала Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, произошедшего в западных районах страны. Об этом сообщили в Кремле. «Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с землетрясением», — заявили в Кремле. Российский лидер отметил трагические последствия данного происшествия для этой страны. Мощное землетрясение с магнитудой 6,4 в Непале привело к гибели 128 человек, а более 100 получили ранения. URA.RU подробно рассказывало об этом происшествии.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования властям Непала в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, произошедшего в западных районах страны. Об этом сообщили в Кремле. «Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с землетрясением», — заявили в Кремле. Российский лидер отметил трагические последствия данного происшествия для этой страны. Мощное землетрясение с магнитудой 6,4 в Непале привело к гибели 128 человек, а более 100 получили ранения. URA.RU подробно рассказывало об этом происшествии.