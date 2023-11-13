Уроженец Эстонии Дружинин признал вину в подготовке убийства Соловьева

13 ноября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Максим Дружинин заявил, что ГУР не нравилось позиция Соловьева по спецоперации, сообщают журналисты из зала суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уроженец Эстонии Максим Дружинин, которого обвиняют в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, признал свою вину. Об этом сообщают журналисты из зала Второго Западного окружного военного суда. «Дружинин признал вину в подготовке убийства Соловьева», — передает ТАСС. Следствие установило, что до покушения Дружинин должен был получить 400 тысяч рублей, а после — 600 тысяч. Во время суда Дружинин раскрыл, почему велась подготовка по устранению Соловьева. По его словам, заказчику операции не нравилась поддержка армии России, которую транслирует телеведущий, сообщает РИА Новости. Всего по делу о покушении на Соловьева проходят восемь фигурантов. Следователи уже установили, что они действовали по заказу Главного управления разведки Украины. Операция по устранению Соловьева была раскрыта в апреле 2022 года. Группа планировала взорвать автомобиль телеведущего. Однако сотрудники ФСБ вовремя предотвратили покушение.

Уроженец Эстонии Максим Дружинин, которого обвиняют в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, признал свою вину. Об этом сообщают журналисты из зала Второго Западного окружного военного суда. «Дружинин признал вину в подготовке убийства Соловьева», — передает ТАСС. Следствие установило, что до покушения Дружинин должен был получить 400 тысяч рублей, а после — 600 тысяч. Во время суда Дружинин раскрыл, почему велась подготовка по устранению Соловьева. По его словам, заказчику операции не нравилась поддержка армии России, которую транслирует телеведущий, сообщает РИА Новости. Всего по делу о покушении на Соловьева проходят восемь фигурантов. Следователи уже установили, что они действовали по заказу Главного управления разведки Украины. Операция по устранению Соловьева была раскрыта в апреле 2022 года. Группа планировала взорвать автомобиль телеведущего. Однако сотрудники ФСБ вовремя предотвратили покушение.