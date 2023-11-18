Комика задержали в Москве за «звонок» Путину

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Полиция Москвы задержала комика Максима Эломбила за звонок по экстренной связи в метро, пишет «Кровавая барыня» Фото:

В Москве правоохранители задержали комика Максима Эломбила после того, как тот попытался совершить звонок президенту России Владимиру Путину по экстренной связи в метро. Задержанного доставили в отдел полиции.

«В московском метро полицейские задержали комика Максима Эломбила за звонок Путину через экстренную связь в метро», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что сам комик утверждает, что не совершал никаких звонков. Задержанного отвезли в 8-й отдел столичной полиции.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД по городу Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В Москве правоохранители задержали комика Максима Эломбила после того, как тот попытался совершить звонок президенту России Владимиру Путину по экстренной связи в метро. Задержанного доставили в отдел полиции. «В московском метро полицейские задержали комика Максима Эломбила за звонок Путину через экстренную связь в метро», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что сам комик утверждает, что не совершал никаких звонков. Задержанного отвезли в 8-й отдел столичной полиции. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по городу Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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