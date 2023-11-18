Комика задержали в Москве за «звонок» Путину

В Москве правоохранители задержали комика Максима Эломбила после того, как тот попытался совершить звонок президенту России Владимиру Путину по экстренной связи в метро. Задержанного доставили в отдел полиции.
«В московском метро полицейские задержали комика Максима Эломбила за звонок Путину через экстренную связь в метро», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что сам комик утверждает, что не совершал никаких звонков. Задержанного отвезли в 8-й отдел столичной полиции.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД по городу Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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