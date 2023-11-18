Общество Комика задержали в Москве за «звонок» Путину 18 ноября 2023 в 22:12 Размер текста - 17 + Полиция Москвы задержала комика Максима Эломбила за звонок по экстренной связи в метро, пишет «Кровавая барыня» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Москве правоохранители задержали комика Максима Эломбила после того, как тот попытался совершить звонок президенту России Владимиру Путину по экстренной связи в метро. Задержанного доставили в отдел полиции. «В московском метро полицейские задержали комика Максима Эломбила за звонок Путину через экстренную связь в метро», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что сам комик утверждает, что не совершал никаких звонков. Задержанного отвезли в 8-й отдел столичной полиции. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по городу Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В Москве правоохранители задержали комика Максима Эломбила после того, как тот попытался совершить звонок президенту России Владимиру Путину по экстренной связи в метро. Задержанного доставили в отдел полиции. «В московском метро полицейские задержали комика Максима Эломбила за звонок Путину через экстренную связь в метро», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что сам комик утверждает, что не совершал никаких звонков. Задержанного отвезли в 8-й отдел столичной полиции. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по городу Москве для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям