В Росавиации заявили о снижении числа авиаинцидентов в стране

13 декабря 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

По данным Росавиации, тенденции к увеличению числа авиаинцидентов нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года уменьшилось на 1,3% — до 670 случаев. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. По данным ведомства, тенденции к увеличению числа авиаинцидентов нет. «На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов», — говорится в сообщении. По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года количество авиационных инцидентов снизилось на 1,3% — до 670 случаев. Новость по теме Почему в России участились неполадки со взлетами самолетов В Росавиации отметили, что число инцидентов уменьшилось из-за роста налета воздушных судов. За 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,5%, до 1,85 миллиона часов. По словам начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаила Василенкова, действия авиационных предприятий обеспечивают высокий уровень безопасности полетов. Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» сможет достроить и передать в этом году максимум один самолет Ту-214 из трех запланированных. Отмечается, что его реальная эксплуатация начнется не раньше 2024 года.

Количество авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года уменьшилось на 1,3% — до 670 случаев. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. По данным ведомства, тенденции к увеличению числа авиаинцидентов нет. «На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов», — говорится в сообщении. По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года количество авиационных инцидентов снизилось на 1,3% — до 670 случаев. В Росавиации отметили, что число инцидентов уменьшилось из-за роста налета воздушных судов. За 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,5%, до 1,85 миллиона часов. По словам начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаила Василенкова, действия авиационных предприятий обеспечивают высокий уровень безопасности полетов. Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» сможет достроить и передать в этом году максимум один самолет Ту-214 из трех запланированных. Отмечается, что его реальная эксплуатация начнется не раньше 2024 года.