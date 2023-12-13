В Росавиации заявили о снижении числа авиаинцидентов в стране

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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, ту134, самолет, вкс россии
По данным Росавиации, тенденции к увеличению числа авиаинцидентов нет Фото:

Количество авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года уменьшилось на 1,3% — до 670 случаев. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. По данным ведомства, тенденции к увеличению числа авиаинцидентов нет.

«На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов», — говорится в сообщении. По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года количество авиационных инцидентов снизилось на 1,3% — до 670 случаев.

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В Росавиации отметили, что число инцидентов уменьшилось из-за роста налета воздушных судов. За 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,5%, до 1,85 миллиона часов. По словам начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаила Василенкова, действия авиационных предприятий обеспечивают высокий уровень безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» сможет достроить и передать в этом году максимум один самолет Ту-214 из трех запланированных. Отмечается, что его реальная эксплуатация начнется не раньше 2024 года.

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Количество авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года уменьшилось на 1,3% — до 670 случаев. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. По данным ведомства, тенденции к увеличению числа авиаинцидентов нет. «На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов», — говорится в сообщении. По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года количество авиационных инцидентов снизилось на 1,3% — до 670 случаев. В Росавиации отметили, что число инцидентов уменьшилось из-за роста налета воздушных судов. За 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,5%, до 1,85 миллиона часов. По словам начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаила Василенкова, действия авиационных предприятий обеспечивают высокий уровень безопасности полетов. Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» сможет достроить и передать в этом году максимум один самолет Ту-214 из трех запланированных. Отмечается, что его реальная эксплуатация начнется не раньше 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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